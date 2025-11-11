OpenAI програла суд у Мюнхені: компанії доведеться платити за використання текстів пісень у ChatGPT
Київ • УНН
Суд Мюнхена зобов'язав OpenAI відшкодувати збитки за використання текстів пісень у ChatGPT без виплати роялті. Німецька асоціація GEMA подала позов, стверджуючи про незаконне використання дев'яти пісень.
Американська компанія OpenAI програла справу про авторські права у суді Мюнхена, тож їй доведеться платити за використання текстів пісень у ChatGPT, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Суд Мюнхена ухвалив, що мовна модель ChatGPT порушила німецькі закони, використовуючи тексти пісень у своїх відповідях без виплати роялті. Компанію зобов'язали відшкодувати збитки. Позов до OpenAI подала німецька асоціація GEMA, яка захищає авторські права у ФРН. У суді розглядалося незаконне використання дев'яти пісень німецькою мовою.
Жодна із сторін під час розгляду не заперечувала, що тексти пісень використовувалися для навчання четвертої версії ChatGPT. Суперечка полягала у тому, чи був текст композицій збережено у базі даних мовної моделі майбутнього використання. OpenAI стверджувала, що ChatGPT не зберігає і не копіює конкретні навчальні дані. У компанії переклали відповідальність на користувачів, які можуть сприяти генерації "вихідних даних", роблячи точкові запити.
Додамо
Видання наголошує, що у ФРН законодавство про авторське право акцентовано на авторі. Права не розглядаються як власність видавця чи звукозаписної компанії, а закріплені за самим автором та, як правило, не передаються повністю третім особам.