OpenAI програла суд у Мюнхені: компанії доведеться платити за використання текстів пісень у ChatGPT

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10525 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26634 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34946 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52230 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33817 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50339 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41351 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22943 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24849 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26281 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52230 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45819 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50339 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41351 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94110 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5824 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29991 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35257 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60956 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136944 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

OpenAI програла суд у Мюнхені: компанії доведеться платити за використання текстів пісень у ChatGPT

Київ • УНН

 • 1876 перегляди

Суд Мюнхена зобов'язав OpenAI відшкодувати збитки за використання текстів пісень у ChatGPT без виплати роялті. Німецька асоціація GEMA подала позов, стверджуючи про незаконне використання дев'яти пісень.

OpenAI програла суд у Мюнхені: компанії доведеться платити за використання текстів пісень у ChatGPT

Американська компанія OpenAI програла справу про авторські права у суді Мюнхена, тож їй доведеться платити за використання текстів пісень у ChatGPT, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Суд Мюнхена ухвалив, що мовна модель ChatGPT порушила німецькі закони, використовуючи тексти пісень у своїх відповідях без виплати роялті. Компанію зобов'язали відшкодувати збитки. Позов до OpenAI подала німецька асоціація GEMA, яка захищає авторські права у ФРН. У суді розглядалося незаконне використання дев'яти пісень німецькою мовою.

OpenAI готується до розміщення акцій на фондовому ринку на суму 1 трильйон доларів30.10.25, 21:31 • 3097 переглядiв

Жодна із сторін під час розгляду не заперечувала, що тексти пісень використовувалися для навчання четвертої версії ChatGPT. Суперечка полягала у тому, чи був текст композицій збережено у базі даних мовної моделі майбутнього використання. OpenAI стверджувала, що ChatGPT не зберігає і не копіює конкретні навчальні дані. У компанії переклали відповідальність на користувачів, які можуть сприяти генерації "вихідних даних", роблячи точкові запити.

Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката05.11.25, 17:25 • 34488 переглядiв

Додамо

Видання наголошує, що у ФРН законодавство про авторське право акцентовано на авторі. Права не розглядаються як власність видавця чи звукозаписної компанії, а закріплені за самим автором та, як правило, не передаються повністю третім особам.

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Музикант
OpenAI
ChatGPT
Мюнхен