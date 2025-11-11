$41.960.02
OpenAI проиграла суд в Мюнхене: компании придется платить за использование текстов песен в ChatGPT

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Суд Мюнхена обязал OpenAI возместить ущерб за использование текстов песен в ChatGPT без выплаты роялти. Немецкая ассоциация GEMA подала иск, утверждая о незаконном использовании девяти песен.

OpenAI проиграла суд в Мюнхене: компании придется платить за использование текстов песен в ChatGPT

Американская компания OpenAI проиграла дело об авторских правах в суде Мюнхена, поэтому ей придется платить за использование текстов песен в ChatGPT, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Суд Мюнхена постановил, что языковая модель ChatGPT нарушила немецкие законы, используя тексты песен в своих ответах без выплаты роялти. Компанию обязали возместить ущерб. Иск к OpenAI подала немецкая ассоциация GEMA, которая защищает авторские права в ФРГ. В суде рассматривалось незаконное использование девяти песен на немецком языке.

OpenAI готовится к размещению акций на фондовом рынке на сумму 1 триллион долларов30.10.25, 21:31 • 3097 просмотров

Ни одна из сторон в ходе рассмотрения не оспаривала, что тексты песен использовались для обучения четвертой версии ChatGPT. Спор заключался в том, был ли текст композиций сохранен в базе данных языковой модели для будущего использования. OpenAI утверждала, что ChatGPT не хранит и не копирует конкретные обучающие данные. В компании переложили ответственность на пользователей, которые могут способствовать генерации "исходных данных", делая точечные запросы.

Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката05.11.25, 17:25 • 34485 просмотров

Добавим

Издание отмечает, что в ФРГ законодательство об авторском праве акцентировано на авторе. Права не рассматриваются как собственность издателя или звукозаписывающей компании, а закреплены за самим автором и, как правило, не передаются полностью третьим лицам.

Антонина Туманова

