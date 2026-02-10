ООН очікує, скільки США збираються заплатити з заборгованих майже $4 млрд

Організація Об'єднаних Націй заявила в понеділок, що очікує рішення про те, яку частину з майже 4 мільярдів доларів, які Сполучені Штати винні всесвітній організації, адміністрація Трампа має намір виплатити, і коли надійдуть гроші, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш минулого тижня попередив, що всесвітня організація зіткнеться з "неминучим фінансовим колапсом", якщо її фінансові правила не будуть переглянуті або всі 193 країни-члени не сплатять свої внески, що чітко спрямовано на Сполучені Штати, пише видання.

За словами представника ООН, США винні ООН 2,196 мільярда доларів у межах регулярного операційного бюджету, включаючи 767 мільйонів доларів цього року. США також винні 1,8 мільярда доларів за окремим бюджетом для масштабних миротворчих операцій ООН, і ця сума також збільшиться.

Місія США при ООН підтвердила, що посол США Майк Волц заявив, що адміністрація Трампа планує протягом кількох тижнів зробити значний авансовий платіж по заборгованості, остаточну суму якого ще не визначено.

Прессекретар ООН Стефан Дюжаррик заявив журналістам у понеділок, що Гутерріш підтримує зв'язок із Волцем "уже досить давно", і контролер ООН також підтримує зв'язок із американськими офіційними особами.

"Ми чекаємо, щоб точно дізнатися, коли і в якому розмірі будуть здійснені платежі", - сказав Дюжаррік.

У листі до всіх країн-членів минулого тижня Гутерріш заявив, що кошти для регулярного операційного бюджету ООН можуть закінчитися до липня, що може суттєво вплинути на її діяльність.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ООН не виправдала очікувань. Його адміністрація не виплатила ООН жодних коштів у 2025 році, а також вийшла з організацій ООН, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я та культурне агентство ЮНЕСКО, та припинила фінансування десятків інших організацій.

Представники ООН заявили, що 95% заборгованості за регулярним бюджетом ООН припадає на Сполучені Штати.

Другою країною у списку неплатників обов'язкових регулярних внесків є Венесуела, яка винна 38 мільйонів доларів, повідомив представник ООН. Ця американська країна, економіка якої зазнавала труднощів ще до військової операції США в січні, що повалила тодішнього президента Ніколаса Мадуро, втратила право голосу в Генеральній Асамблеї за дворічну заборгованість.

Майже 60 країн виплатили свої щорічні внески на встановлений термін 8 лютого.

