Ексклюзив
15:55 • 1916 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 9836 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 14735 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 12560 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 17847 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16256 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26543 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35107 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30770 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 28033 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
ООН очікує, скільки США збираються заплатити з заборгованих майже $4 млрд

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Організація Об'єднаних Націй очікує рішення щодо виплати США майже 4 мільярдів доларів боргу. Генсек ООН попередив про можливий фінансовий колапс, якщо країни-члени не сплатять внески.

ООН очікує, скільки США збираються заплатити з заборгованих майже $4 млрд

Організація Об'єднаних Націй заявила в понеділок, що очікує рішення про те, яку частину з майже 4 мільярдів доларів, які Сполучені Штати винні всесвітній організації, адміністрація Трампа має намір виплатити, і коли надійдуть гроші, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш минулого тижня попередив, що всесвітня організація зіткнеться з "неминучим фінансовим колапсом", якщо її фінансові правила не будуть переглянуті або всі 193 країни-члени не сплатять свої внески, що чітко спрямовано на Сполучені Штати, пише видання.

За словами представника ООН, США винні ООН 2,196 мільярда доларів у межах регулярного операційного бюджету, включаючи 767 мільйонів доларів цього року. США також винні 1,8 мільярда доларів за окремим бюджетом для масштабних миротворчих операцій ООН, і ця сума також збільшиться.

Місія США при ООН підтвердила, що посол США Майк Волц заявив, що адміністрація Трампа планує протягом кількох тижнів зробити значний авансовий платіж по заборгованості, остаточну суму якого ще не визначено. 

Прессекретар ООН Стефан Дюжаррик заявив журналістам у понеділок, що Гутерріш підтримує зв'язок із Волцем "уже досить давно", і контролер ООН також підтримує зв'язок із американськими офіційними особами.

"Ми чекаємо, щоб точно дізнатися, коли і в якому розмірі будуть здійснені платежі", - сказав Дюжаррік.

У листі до всіх країн-членів минулого тижня Гутерріш заявив, що кошти для регулярного операційного бюджету ООН можуть закінчитися до липня, що може суттєво вплинути на її діяльність.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ООН не виправдала очікувань. Його адміністрація не виплатила ООН жодних коштів у 2025 році, а також вийшла з організацій ООН, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я та культурне агентство ЮНЕСКО, та припинила фінансування десятків інших організацій.

Представники ООН заявили, що 95% заборгованості за регулярним бюджетом ООН припадає на Сполучені Штати.

Другою країною у списку неплатників обов'язкових регулярних внесків є Венесуела, яка винна 38 мільйонів доларів, повідомив представник ООН. Ця американська країна, економіка якої зазнавала труднощів ще до військової операції США в січні, що повалила тодішнього президента Ніколаса Мадуро, втратила право голосу в Генеральній Асамблеї за дворічну заборгованість.

Майже 60 країн виплатили свої щорічні внески на встановлений термін 8 лютого.

Генсек ООН закликав відмовитися від ВВП як головного показника розвитку економіки

Юлія Шрамко

Новини Світу
Державний бюджет
ЮНЕСКО
Всесвітня організація охорони здоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки