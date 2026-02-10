ООН ожидает, сколько США собираются заплатить из задолженных почти $4 млрд

Организация Объединенных Наций заявила в понедельник, что ожидает решения о том, какую часть из почти 4 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты должны всемирной организации, администрация Трампа намерена выплатить, и когда поступят деньги, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе предупредил, что всемирная организация столкнется с "неминуемым финансовым коллапсом", если ее финансовые правила не будут пересмотрены или все 193 страны-члена не оплатят свои взносы, что четко направлено на Соединенные Штаты, пишет издание.

По словам представителя ООН, США должны ООН 2,196 миллиарда долларов в рамках регулярного операционного бюджета, включая 767 миллионов долларов в этом году. США также должны 1,8 миллиарда долларов по отдельному бюджету для масштабных миротворческих операций ООН, и эта сумма также увеличится.

Миссия США при ООН подтвердила, что посол США Майк Уолц заявил, что администрация Трампа планирует в течение нескольких недель произвести значительный авансовый платеж по задолженности, окончательная сумма которого еще не определена.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам в понедельник, что Гутерриш поддерживает связь с Уолцем "уже довольно давно", и контролер ООН также поддерживает связь с американскими официальными лицами.

"Мы ждем, чтобы точно узнать, когда и в каком размере будут произведены платежи", - сказал Дюжаррик.

В письме ко всем странам-членам на прошлой неделе Гутерриш заявил, что средства для регулярного операционного бюджета ООН могут закончиться к июлю, что может существенно повлиять на ее деятельность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ООН не оправдала ожиданий. Его администрация не выплатила ООН никаких средств в 2025 году, а также вышла из организаций ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения и культурное агентство ЮНЕСКО, и прекратила финансирование десятков других организаций.

Представители ООН заявили, что 95% задолженности по регулярному бюджету ООН приходится на Соединенные Штаты.

Второй страной в списке неплательщиков обязательных регулярных взносов является Венесуэла, которая должна 38 миллионов долларов, сообщил представитель ООН. Эта американская страна, экономика которой испытывала трудности еще до военной операции США в январе, свергнувшей тогдашнего президента Николаса Мадуро, потеряла право голоса в Генеральной Ассамблее за двухлетнюю задолженность.

Почти 60 стран выплатили свои ежегодные взносы в установленный срок 8 февраля.

