Оновлення нормативів про вміст у продуктах небезпечних речовин в Україні відбувається повільно - експерт

"Основний документ, яким нормується вміст токсичних речовин чи небезпечних речовин чи взагалі показників безпеки - це в нас медико-біологічні вимоги. Цей цілісний документ не те, що оновлювався, він прийнятий у 1989 році.

Загалом наразі відбувається паралельне оновлення нормативної бази, зокрема, те що стосується державних стандартів. Але це не означає, що по всіх продуктах дуже швидко оновлюються стандарти взагалі. В цілому можна сказати, що цей процес не дуже швидкий", - розповіла вона.

Н.Кільдій пояснила, що між стандартами безпеки харчових продуктів України та ЄС є різниця.

"Те, що стосується різниці між нормами України і нормами ЄС та світовими нормами, - відмінності є, зокрема, по важких металах, наприклад, у тій же кількості. Але це не означає, що в нас взагалі немає. Проблеми є і вони пов’язані з тим, що не дуже швидко оновлюється база", - додала експерт.

Загалом, у країнах ЄС, наприклад, показники по токсичних речовинах, переглядаються з певною періодичністю.

"Це не означає, що у країнах ЄС щороку переглядається цей документ, але скажімо, хоч раз у 5 років переглядати такі документи потрібно, і вносити відповідні зміни було б добре. Тим паче, що для цього не потрібно проводити якісь глобальні дослідження саме в Україні і витрачати на це багато коштів. Можна просто переймати той передовий досвід, який є. Тобто, моніторити зміни у дерективах ЄС і потім уже їх приймати і використовувати. Ми можемо ними користуватися, і такі випадки були", - додала Н.Кільдій.

Нагадаємо, лабораторні дослідження дванадцяти зразків борошна на відповідність стандартам якості показали відсутність мікотоксинів, присутність вмісту Т-2 токсинів у дев'яти зразках відібраної продукції та вомітоксинів у чотирьох зразках відібраної продукції.