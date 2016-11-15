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Обновление нормативов о содержании в продуктах опасных веществ в Украине происходит медленно - эксперт

Обновление нормативов о содержании в продуктах опасных веществ в Украине происходит медленно - эксперт

Киев • УНН

 • 5865 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Основной документ, которым определяется допустимые пределы содержания в украинских продуктах питания опасных и токсичных веществ - это медико-биологические требования, которые датированы 1989 годом. Обновление всех этих нормативов у нас происходит очень медленно. Об этом в комментарии УНН рассказала руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кильдий.

"Основной документ, которым нормируется содержание токсичных веществ или опасных веществ или вообще показателей безопасности - это у нас медико-биологические требования. Этот целостный документ не то, что обновлялся, он принят в 1989 году.

В общем сейчас происходит параллельное обновление нормативной базы, в частности, то, что касается государственных стандартов. Но это не значит, что по всем продуктам очень быстро обновляются стандарты вообще. В целом можно сказать, что этот процесс не очень быстрый", - рассказала она.

Н.Кильдий пояснила, что между стандартами безопасности пищевых продуктов Украины и ЕС есть разница.

"То, что касается разницы между нормами Украины и нормами ЕС и мировыми нормами, - различия есть, по тяжелым металлам, например, в том же количестве. Но это не значит, что у нас вообще нет. Проблемы есть и они связаны с тем, что не очень быстро обновляется база", - добавила эксперт.

В общем, в странах ЕС, например, показатели по токсичных веществах, пересматриваются с определенной периодичностью.

"Это не означает, что в странах ЕС ежегодно пересматривается этот документ, но скажем, хоть бы раз в 5 лет пересматривать такие документы нужно, и вносить соответствующие изменения. Тем более, что для этого не нужно проводить какие-то глобальные исследования именно в Украине и тратить на это много средств. Можно просто перенимать тот передовой опыт, который есть. То есть, мониторить изменения в директив ЕС и потом уже их принимать и использовать. Мы можем ими пользоваться, и такие случаи были", - добавила Н.Кильдий.

Напомним, лабораторные исследования двенадцати образцов муки на соответствие стандартам качества показали отсутствие микотоксинов, присутствие содержания Т-2 токсинов в девяти образцах отобранной продукции и вомитоксинов в четырех образцах отобранной продукции.

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