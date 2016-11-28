Онкохворі українці помирають в очікуванні закордонного лікування коштом держави — С.Коровін

“Є статистика, яка говорить, що на сьогоднішній день існує так звана „фінансова токсичність“. Справа в тому, що всі сучасні тангентні та імунопрепарати дуже дорогі. Дорогі до такого ступеню, що навіть за кордоном, у європейських країнах вони є проблемою. І не всі препарати, і не всі схеми лікування покриваються медичною страховкою.

У середньому європейські країни витрачають близько 4—5 млн євро на 100 тис. мешканців щорічно на покупку препаратів онкохворим. Якщо це перерахувати на бюджет нашої країни, то нам знадобиться, щоб забезпечити на європейському рівні 1,6 млрд євро, а бюджет МОЗу складає 0,44 млрд, тому черги будуть дуже довгими, поки наша економіка не покращиться”, — сказав С.Коровін.

За його словами, через те, що в Україні фінансування МОЗу є низьким, пацієнти, які стають у великі черги, часто не доживають до того часу, поки їх відправлять на лікування за кордон.

“Ця черга обумовлена „фінансовою токсичністю“, вона зовсім не обумовлена бюрократичністю чи якимись не бажаннями. Я вже вам пояснив, скільки потрібно і скільки є. Безумовно, якщо не поступає фінансування і хворий не їде, він не отримує ці препарати і, на жаль, помирає.

І це є проблемою не лише нашої країни. Є таке поняття як „лист очікування“ і він є навіть у країнах, у яких є страхова медицина. От наприклад, в Англії є страхова медицина, але деякі пацієнти приїздять лікуватися до нас, бо там їм говорять приходьте через кілька місяців. Куди б ви не привезли гроші вас всюди вилікують — хоч у нашій країні, хоч за кордоном”, — зауважив С.Коровін.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, станом на 3 жовтня лікування за кордоном очікували 33 українці.

Також нагадаємо, за шість років на лікування українців за кордоном держава перерахувала більше 570 млн грн.

За словами нардепа О.Мусія, іноземці приїздять лікуватися в Україну, але лише у приватні клініки.