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Онкобольные украинцы умирают в ожидании заграничного лечения за счет государства - С.Коровин

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из-за высокой стоимости лекарств и низкого государственного финансирования сферы здравоохранения есть частые случаи, когда больные онкологическими заболеваниями умирают, не дождавшись зарубежного лечения. Об этом в комментарии УНН сказал заместитель директора Национального института рака Сергей Коровин.

Онкобольные украинцы умирают в ожидании заграничного лечения за счет государства - С.Коровин

"Есть статистика, которая говорит, что на сегодняшний день существует так называемая "финансовая токсичность". Дело в том, что все современные тангентные и иммунопрепараты очень дорогие. Дорогие до такой степени, что даже за рубежом, в европейских странах они являются проблемой. И не все препараты, и не все схемы лечения покрываются медицинской страховкой.

В среднем европейские страны тратят около 4-5 млн евро на 100 тыс. жителей ежегодно на покупку препаратов онкобольным. Если это пересчитать на бюджет нашей страны, то нам понадобится, чтобы обеспечить на зевропейском уровне 1,6 млрд евро, а бюджет Минздрава составляет 440 млн, поэтому очереди будут очень длинными, пока наша экономика не улучшится", - сказал С.Коровин.

По его словам, из-за того, что в Украине финансирование Минздрава низкое, пациенты, которые становятся в большие очереди, часто не доживают до тех пор, пока их отправят на лечение за границу.

"Эта очередь обусловлена "финансовой токсичностью", она вовсе не обусловлена ​​бюрократией или каким-то нежеланием. Я уже вам объяснил, сколько нужно и сколько есть. Безусловно, если не поступает финансирование и больной не едет, он не получает эти препараты и, к сожалению, умирает.

И это проблема не только нашей страны. Есть такое понятие как "лист ожидания" и он есть даже в странах, в которых страховая медицина. Вот, например, в Англии есть страховая медицина, но некоторые пациенты приезжают лечиться к нам, потому что там им говорят приходите через несколько месяцев. Куда бы вы не привезли деньги вас везде вылечат - хоть в нашей стране, хотя за рубежом", - отметил С.Коровин.

Напомним, как сообщал УНН, по состоянию на 3 октября лечения за рубежом ожидали 33 украинца.

Также напомним, за шесть лет на лечение украинцев за рубежом государство перечислило более 570 млн грн.

По словам нардепа О.Мусия, иностранцы приезжают лечиться в Украину, но только в частные клиники.

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