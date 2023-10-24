Олігархи вже “цілком доступні” для влади – Малюська

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"Враховуючи зменшення впливу олігархів, вони вже не є особами, які не потрапляють у поле зору слідчих органів. Отже, слідчі органи, прокуратура їх не бояться. І простіше отримати доступ до документів, до свідків, до матеріалів справи. Ще пару років тому це було неможливо. Всі боялися наслідків притягнення до відповідальності олігархів, але це вже не так. ... Всі побачили, що є закон про олігархів. Всі побачили, що їхня економічна база зменшилася через війну, враховуючи руйнування. Як тільки ці великі гравці стали не такими вже й великими, вони стали цілком доступними для успішного переслідування", – розповів журналістам Малюська про поточну ситуацію із олігархами.

Деталі

Міністр юстиції Денис Малюська також заявив, що слідчі вже перевіряють кілька відомих мільярдерів щодо низки злочинів, серед яких розтрата, шахрайство і відмивання грошей. Він зазначив, що йдеться про кримінальні справи, що були відкриті вже після вторгнення рф в Україну.

Денис Малюська підкреслив, що закон 2021 року, спрямований на обмеження політичного та економічного впливу олігархів працює, і наразі олігархи стали “цілком доступними” для влади.

Зокрема згадується арешт у 2023 році активів вартістю понад 375 мільйонів доларів, які нібито належать мільярдеру Вадиму Новинському. Олігарх підозрюється у діях направлених на допомогу країні-агресору, але Новинський заперечує свою провину.

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У травні цього року українська влада оголосила, що підозрює бізнесмена Дмитра Фірташа і підконтрольні йому компанії в розкраданні до 485 мільйонів доларів у рамках “масштабної схеми”, пов’язаної з газотранспортною системою України.

Міліардер Ігор Коломойський в 2023 році отримав підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

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Довідково

Згідно із законом 2021 року, особи, віднесені Радою національної безпеки та оборони України до олігархів, включаються до спеціального реєстру. Особам із цього списку закон забороняє фінансувати політичні партії, мати вплив на ЗМІ, брати участь у великій приватизації, а також зобов’язує подавати спеціальну декларацію. ЄС рекомендував Києву відкласти введення закону в дію, оскільки він може бути використаний з політичною метою. В Мін’юсті підтвердили, що дослухаються до рекомендацій ЄС.