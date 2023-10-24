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Олигархи уже "вполне доступны" для власти – Малюська

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. В новых политических реалиях украинская власть имеет больше возможностей для выдвижения обвинений известным олигархам, которые подозреваются в преступлениях. В частности, это стало возможным с принятием новых законов, упростивших правоохранителям доступ к документам, свидетелям и материалам дела об олигархах. Об этом в интервью Reuters сообщил Министр юстиции Денис Малюська, передает УНН.

Олигархи уже "вполне доступны" для власти – Малюська

Цитата

"Учитывая уменьшение влияния олигархов, они уже не являются лицами, которые не попадают в поле зрения следственных органов. Следовательно, следственные органы, прокуратура их не боятся. И проще получить доступ к документам, к свидетелям, к материалам дела. Еще пару лет назад это было невозможно. Все боялись последствий привлечения к ответственности олигархов, но это уже не так. ... Все увидели, что есть закон об олигархах. Все увидели, что их экономическая база уменьшилась из-за войны, учитывая разрушения. Как только эти крупные игроки стали не такими уж большими, они стали вполне доступны для успешного преследования", – рассказал журналистам Малюська о текущей ситуации с олигархами.

Детали

Министр юстиции Денис Малюська также заявил, что следователи уже проверяют несколько известных миллиардеров по ряду преступлений, среди которых растрата, мошенничество и отмывание денег. Он отметил, что речь идет об уголовных делах, которые были открыты уже после вторжения рф в Украину.

Денис Малюська подчеркнул, что закон 2021 года, направленный на ограничение политического и экономического влияния олигархов работает, и сейчас олигархи стали “вполне доступными” для власти.

В частности упоминается арест в 2023 году активов стоимостью более 375 миллионов долларов, которые якобы принадлежат миллиардеру Вадиму Новинскому. Олигарх подозревается в действиях направленных на помощь стране-агрессору, но Новинский отрицает свою вину.

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В мае этого года украинские власти объявили, что подозревают бизнесмена Дмитрия Фирташа и подконтрольные ему компании в хищении до 485 миллионов долларов в рамках “масштабной схемы”, связанной с газотранспортной системой Украины.

Миллиардер Игорь Коломойский в 2023 году получил подозрение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

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Справочно

Согласно закону 2021 года, лица, отнесенные Советом национальной безопасности и обороны Украины к олигархам, включаются в специальный реестр. Лицам из этого списка закон запрещает финансировать политические партии, иметь влияние на СМИ, участвовать в большой приватизации, а также обязывает подавать специальную декларацию. ЕС рекомендовал Киеву отложить введение закона в действие, поскольку он может быть использован в политических целях. В Мин’юстиции подтвердили, что прислушаются к рекомендациям ЕС.

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