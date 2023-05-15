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Офіційно: СБУ повідомила про підозру Фірташу

Офіційно: СБУ повідомила про підозру Фірташу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які підозрюються у тому, що привласнили державного газу на мільярди гривень, передає УНН.

Цитата

"Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України", - вказали у СБУ.

"На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ «РГК», керівнику ТОВ «Йе Енергія» і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)", - зазначили у СБУ.

З них – п’ятьом фігурантам підозри повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук, вказали у спецслужбі.

Деталі

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Як свідчать матеріали слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, ідеться про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі, зауважують у СБУ.

Схема, як повідомляється, полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, «купували» паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

"Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали «недоотримане» паливо із газотранспортної системи України. При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу. У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували завдані для держави збитки", - розповіли у СБУ.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.

Нагадаємо

У березні стало відомо, що СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень.

До організації оборудки, повідомляли у СБУ, причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.

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