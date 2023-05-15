Официально: СБУ сообщила о подозрении Фирташу

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"Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины. К организации схемы причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний. Среди них руководители «Региональной Газовой Компании» (РГК), фактически управляющей 20 городскими и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины", – указали в СБУ.

"На основании собранных доказательств Фирташа, двум руководителям ООО «РГК», руководителю ООО «Йе Энергия» и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27 , ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)", - отметили в СБУ.

Из них пяти фигурантам подозрения сообщены заочно, поскольку они скрываются от правосудия за рубежом. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск, указали в спецслужбе.

Детали

По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн. При этом общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн.

Как свидетельствуют материалы следствия, должностные лица «облгазов Фирташа» разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег обычных украинцев, которые оплачивали коммунальные платежи, отмечают в СБУ.

Схема, как сообщается, заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, покупали топливо у подконтрольной ему же компании. Но в действительности получали менее 30% от проплаченного размера газа.

"Дефицит, который образовывался из-за этой махинации, покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности - облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины. При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств". По имеющимся данным, облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа. В дальнейшем фигуранты выводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали нанесенный для государства ущерб", - рассказали в СБУ.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах и местах жительства организаторов преступной схемы.

Напомним

В марте стало известно, что СБУ и БЭБ разоблачили 16 облгазов на хищении государственного голубого топлива на миллиарды гривен.

К организации схемы, сообщали в СБУ, причастен топ-менеджмент 16 региональных газовых предприятиях в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях, связанных с одним из украинских олигархов.