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США хочуть конфіскувати яхту підсанкційного російського олігарха Керімова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прокуратура Нью-Йорка подала позов про цивільну конфіскацію 106-метрової розкішної яхти Amadea вартістю понад 300 мільйонів доларів, яку пов'язують з російським олігархом Сулейманом Керімовим. Про це повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів, передає УНН.

США хочуть конфіскувати яхту підсанкційного російського олігарха Керімова

Деталі

За матеріалами позову, Керімов, який перебуває під американськими санкціями з 2014 року через причетність до російської агресії проти України, у 2021 році через підставних осіб домовився про купівлю яхти Amadea.

Серед іншого, як повідомляється, у вересні 2021-го супер'яхта формально перейшла у власність новоствореної компанії Errigan Marine, власником якої номінально є Євгеній Кохман, голова підсанкційного яхтового брокера Imperial Yachts.

Цитата

"З жовтня 2021 року до конфіскації яхти владою Фіджі у квітні 2022 року Керімов або члени його сім'ї неодноразово подорожували на борту Amadea, планували масштабний ремонт яхти, складали довгострокові плани щодо розкладу рейсів Amadea, а також взяли на себе всі зобов'язання та відповідальність за утримання судна та поточні витрати", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що влада Фіджі конфіскувала 106-метрову яхту за ордером США в травні 2022 року, коли Вашингтон посилив санкції проти людей, наближених до російського президента путіна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пов'язувану з путіним арештовану суперяхту за 700 млн дол. дозволили переобладнати - FT

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