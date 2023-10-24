США хочуть конфіскувати яхту підсанкційного російського олігарха Керімова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Прокуратура Нью-Йорка подала позов про цивільну конфіскацію 106-метрової розкішної яхти Amadea вартістю понад 300 мільйонів доларів, яку пов'язують з російським олігархом Сулейманом Керімовим. Про це повідомляє Міністерство юстиції Сполучених Штатів, передає УНН.
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За матеріалами позову, Керімов, який перебуває під американськими санкціями з 2014 року через причетність до російської агресії проти України, у 2021 році через підставних осіб домовився про купівлю яхти Amadea.
Серед іншого, як повідомляється, у вересні 2021-го супер'яхта формально перейшла у власність новоствореної компанії Errigan Marine, власником якої номінально є Євгеній Кохман, голова підсанкційного яхтового брокера Imperial Yachts.
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"З жовтня 2021 року до конфіскації яхти владою Фіджі у квітні 2022 року Керімов або члени його сім'ї неодноразово подорожували на борту Amadea, планували масштабний ремонт яхти, складали довгострокові плани щодо розкладу рейсів Amadea, а також взяли на себе всі зобов'язання та відповідальність за утримання судна та поточні витрати", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що влада Фіджі конфіскувала 106-метрову яхту за ордером США в травні 2022 року, коли Вашингтон посилив санкції проти людей, наближених до російського президента путіна.
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