США хотят конфисковать яхту подсанкционного российского олигарха Керимова

Детали

По материалам иска, Керимов, который находится под американскими санкциями с 2014 года из-за причастности к российской агрессии против Украины, в 2021 году через подставных лиц договорился о покупке яхты Amadea.

Среди прочего, как сообщается, в сентябре 2021-го суперяхта формально перешла в собственность новосозданной компании Errigan Marine, владельцем которой номинально является Евгений Кохман, глава подсанкционного яхтенного брокера Imperial Yachts.

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"С октября 2021 года до конфискации яхты властями Фиджи в апреле 2022 года Керимов или члены его семьи неоднократно путешествовали на борту Amadea, планировали масштабный ремонт яхты, составляли долгосрочные планы по расписанию рейсов Amadea, а также взяли на себя все обязательства и ответственность за содержание судна и текущие расходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Фиджи конфисковали 106-метровую яхту по ордеру США в мае 2022 года, когда Вашингтон ужесточил санкции против людей, приближенных к российскому президенту путину.

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