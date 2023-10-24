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США хотят конфисковать яхту подсанкционного российского олигарха Керимова

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Прокуратура Нью-Йорка подала иск о гражданской конфискации 106-метровой роскошной яхты Amadea стоимостью более 300 миллионов долларов, которую связывают с российским олигархом Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов, передает УНН.

США хотят конфисковать яхту подсанкционного российского олигарха Керимова

Детали

По материалам иска, Керимов, который находится под американскими санкциями с 2014 года из-за причастности к российской агрессии против Украины, в 2021 году через подставных лиц договорился о покупке яхты Amadea.

Среди прочего, как сообщается, в сентябре 2021-го суперяхта формально перешла в собственность новосозданной компании Errigan Marine, владельцем которой номинально является Евгений Кохман, глава подсанкционного яхтенного брокера Imperial Yachts.

Цитата

"С октября 2021 года до конфискации яхты властями Фиджи в апреле 2022 года Керимов или члены его семьи неоднократно путешествовали на борту Amadea, планировали масштабный ремонт яхты, составляли долгосрочные планы по расписанию рейсов Amadea, а также взяли на себя все обязательства и ответственность за содержание судна и текущие расходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Фиджи конфисковали 106-метровую яхту по ордеру США в мае 2022 года, когда Вашингтон ужесточил санкции против людей, приближенных к российскому президенту путину.

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