Оля Полякова показала підтягнутий прес у купальнику та розповіла, як підтримує форму

Ексклюзив
13:37 • 3284 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 11088 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 11206 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 19299 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 20162 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 21298 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20444 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17322 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36741 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67975 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Популярнi новини
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 37865 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 39924 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 32731 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища10:30 • 6916 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 16627 перегляди
Публікації
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 11088 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 16742 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 32846 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 67729 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 74196 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Кая Каллас
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Франція
Данія
УНН Lite
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 534 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 588 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 33334 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 49011 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 41527 перегляди
Оля Полякова показала підтягнутий прес у купальнику та розповіла, як підтримує форму

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Оля Полякова опублікувала фото в бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру. Співачка спростувала використання "Оземпіку", зазначивши, що її форма - результат тренувань та харчування.

Оля Полякова показала підтягнутий прес у купальнику та розповіла, як підтримує форму
Фото: www.instagram.com/polyakovamusic/

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно відсвяткувала 47-річчя, поділилася на своїй офіційній сторінці в Instagram серією знімків, на яких вона позує в бікіні та демонструє свій сталевий прес і підтягнуту фігуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Полякової в Instagram.

Деталі

Артистка зазначила, що такий вигляд для неї - результат регулярних тренувань і збалансованого підходу до харчування.

У коментарях під дописом одна з підписниць припустила, що Полякова змогла схуднути за допомогою спеціальних препаратів. На думку підписниці, мав місце бути Оземпік.

Я ніколи не була товста, нащо мені Оземпік? Я 30 років в одній вазі, ще не було ніяких оземпіків

- рішуче заперечила знаменитість.

Співачка прорекламувала у своєму пості тренера та марафон зі схуднення, який за словами зірки допоможе збалансовано схуднути, тренуючись вдома.

Підписники відреагували на сталевий прес знаменитості та засипали її компліментами. Однак, знайшлися і ті, що вирішили акцентувати свою увагу на інших частинах тіла зірки, дозволяючи собі досить різкі висловлювання.

Фігурка точена, як у балерини. Якби не знала справжній вік, то подумала б, що 15-річна дівчинка. Кидаються в очі вставні зуби. 4 передніх верхніх. Потрібно приділити увагу корекції зубів. Бо решта видно, що старі. Можливо тоді виправиться шепелявість

- коментують підписники.

Нагадаємо

У жовтні 2025 року Оля Полякова оголосила про подання заявки на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026" та звернулась з листом про необхідність оновити окремі правила відбору.

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
Музикант
Соціальна мережа