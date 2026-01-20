Оля Полякова показала підтягнутий прес у купальнику та розповіла, як підтримує форму
Київ • УНН
Оля Полякова опублікувала фото в бікіні, демонструючи підтягнуту фігуру. Співачка спростувала використання "Оземпіку", зазначивши, що її форма - результат тренувань та харчування.
Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно відсвяткувала 47-річчя, поділилася на своїй офіційній сторінці в Instagram серією знімків, на яких вона позує в бікіні та демонструє свій сталевий прес і підтягнуту фігуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Полякової в Instagram.
Деталі
Артистка зазначила, що такий вигляд для неї - результат регулярних тренувань і збалансованого підходу до харчування.
У коментарях під дописом одна з підписниць припустила, що Полякова змогла схуднути за допомогою спеціальних препаратів. На думку підписниці, мав місце бути Оземпік.
Я ніколи не була товста, нащо мені Оземпік? Я 30 років в одній вазі, ще не було ніяких оземпіків
Співачка прорекламувала у своєму пості тренера та марафон зі схуднення, який за словами зірки допоможе збалансовано схуднути, тренуючись вдома.
Підписники відреагували на сталевий прес знаменитості та засипали її компліментами. Однак, знайшлися і ті, що вирішили акцентувати свою увагу на інших частинах тіла зірки, дозволяючи собі досить різкі висловлювання.
Фігурка точена, як у балерини. Якби не знала справжній вік, то подумала б, що 15-річна дівчинка. Кидаються в очі вставні зуби. 4 передніх верхніх. Потрібно приділити увагу корекції зубів. Бо решта видно, що старі. Можливо тоді виправиться шепелявість
Нагадаємо
У жовтні 2025 року Оля Полякова оголосила про подання заявки на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026" та звернулась з листом про необхідність оновити окремі правила відбору.