Оля Полякова показала подтянутый пресс в купальнике и рассказала, как поддерживает форму

Эксклюзив
13:37 • 3520 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 11580 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 11486 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 19581 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 20405 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 21418 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20518 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17364 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36783 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 68056 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
публикации
Эксклюзивы
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 40199 просмотра
Премьер Норвегии заявил, что Трамп прислал письмо, в котором связывает ситуацию с Нобелевской премией мира с амбициями по Гренландии20 января, 06:33 • 3904 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 33172 просмотра
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища10:30 • 7430 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 17036 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность13:28 • 11584 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 17095 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 33236 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 67930 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 74375 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Франция
Дания
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 800 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 818 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 33432 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 49113 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 41617 просмотра
Оля Полякова показала подтянутый пресс в купальнике и рассказала, как поддерживает форму

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Оля Полякова опубликовала фото в бикини, демонстрируя подтянутую фигуру. Певица опровергла использование "Оземпика", отметив, что ее форма - результат тренировок и питания.

Оля Полякова показала подтянутый пресс в купальнике и рассказала, как поддерживает форму
Фото: www.instagram.com/polyakovamusic/

Популярная украинская певица Оля Полякова, недавно отметившая 47-летие, поделилась на своей официальной странице в Instagram серией снимков, на которых она позирует в бикини и демонстрирует свой стальной пресс и подтянутую фигуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Поляковой в Instagram.

Детали

Артистка отметила, что такой вид для нее – результат регулярных тренировок и сбалансированного подхода к питанию.

В комментариях под постом одна из подписчиц предположила, что Полякова смогла похудеть с помощью специальных препаратов. По мнению подписчицы, имел место быть Оземпик.

Я никогда не была толстой, зачем мне Оземпик? Я 30 лет в одном весе, еще не было никаких оземпиков

- решительно возразила знаменитость.

Певица прорекламировала в своем посте тренера и марафон по похудению, который, по словам звезды, поможет сбалансированно похудеть, тренируясь дома.

Подписчики отреагировали на стальной пресс знаменитости и засыпали ее комплиментами. Однако нашлись и те, кто решил акцентировать свое внимание на других частях тела звезды, позволяя себе довольно резкие высказывания.

Фигурка точеная, как у балерины. Если бы не знала настоящий возраст, то подумала бы, что 15-летняя девочка. Бросаются в глаза вставные зубы. 4 передних верхних. Нужно уделить внимание коррекции зубов. Потому что остальные видно, что старые. Возможно тогда исправится шепелявость

- комментируют подписчики.

Напомним

В октябре 2025 года Оля Полякова объявила о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026" и обратилась с письмом о необходимости обновить отдельные правила отбора.

Станислав Кармазин

ОбществоКультура
Музыкант
Социальная сеть