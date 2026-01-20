Оля Полякова показала подтянутый пресс в купальнике и рассказала, как поддерживает форму

Фото: www.instagram.com/polyakovamusic/

Популярная украинская певица Оля Полякова, недавно отметившая 47-летие, поделилась на своей официальной странице в Instagram серией снимков, на которых она позирует в бикини и демонстрирует свой стальной пресс и подтянутую фигуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Поляковой в Instagram.

Детали

Артистка отметила, что такой вид для нее – результат регулярных тренировок и сбалансированного подхода к питанию.

В комментариях под постом одна из подписчиц предположила, что Полякова смогла похудеть с помощью специальных препаратов. По мнению подписчицы, имел место быть Оземпик.

Я никогда не была толстой, зачем мне Оземпик? Я 30 лет в одном весе, еще не было никаких оземпиков - решительно возразила знаменитость.

Певица прорекламировала в своем посте тренера и марафон по похудению, который, по словам звезды, поможет сбалансированно похудеть, тренируясь дома.

Подписчики отреагировали на стальной пресс знаменитости и засыпали ее комплиментами. Однако нашлись и те, кто решил акцентировать свое внимание на других частях тела звезды, позволяя себе довольно резкие высказывания.

Фигурка точеная, как у балерины. Если бы не знала настоящий возраст, то подумала бы, что 15-летняя девочка. Бросаются в глаза вставные зубы. 4 передних верхних. Нужно уделить внимание коррекции зубов. Потому что остальные видно, что старые. Возможно тогда исправится шепелявость - комментируют подписчики.

Напомним

В октябре 2025 года Оля Полякова объявила о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026" и обратилась с письмом о необходимости обновить отдельные правила отбора.