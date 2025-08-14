Окуповане Єнакієве на Донеччині під масованою атакою БПЛА: відео

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 30955 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 44880 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 42229 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 30971 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 34384 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 49427 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 163038 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 87123 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 84776 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 74575 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.1м/с
60%
756мм
Популярнi новини
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 43825 перегляди
Порошенка розкритикували за наддорогий піджак на фотосесії з військовими: несмак та цинізмPhoto14 серпня, 12:38 • 10360 перегляди
Ізраїль запускає проєкт E1: розширення поселень, що може перекреслити палестинську державність14 серпня, 12:50 • 13285 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 36854 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 14762 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 30955 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 44880 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 42229 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 36912 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 43879 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Хав'єр Мілей
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 14821 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 110151 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 64033 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 83794 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 134991 перегляди
Актуальне
Fox News
Facebook
Дія (сервіс)
SpaceX Starship
Шахед-136

Окуповане Єнакієве на Донеччині під масованою атакою БПЛА: відео

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У тимчасово окупованому Єнакієвому на Донеччині пролунали вибухи під час масованої атаки безпілотників. російські ЗМІ повідомляють про детонацію на місці влучань, у мережі поширюють відео спалахів.

Окуповане Єнакієве на Донеччині під масованою атакою БПЛА: відео

У тимчасово окупованому Єнакієвому, що на Донеччині, пролунала серія вибухів під час масованої атаки безпілотників. Російські ЗМІ повідомляють про детонацію на місці влучань. Про це пише УНН із посиланням на місцеві телеграм-канали. 

22:22 - ще декілька ударів дронів ЗСУ в районі Фільтровальній в Єнакієвому. Вживайте заходи безпеки

- пишуть місцеві телеграм-канали.

Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, "противник' готує та вже розпочав масовий запуск дальніх БПЛА. У мережі поширюють відео та фото, на яких видно спалахи та чутно звуки вибухів. Офіційної інформації про масштаби ураження та можливі пошкодження наразі немає.

Також повідомляють, що в одному з районів міста було знайдено уламки дрону.

Нагадаємо

Сьогодні вдень, 14 серпня, у центрі ростова-на-дону стався потужний вибух, пошкоджено будівлі. Одна людина постраждала внаслідок атаки безпілотника.

Нафтопереробний завод у російському волгограді під атакою дронів: що відомо14.08.25, 04:58 • 3300 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна
Донецька область