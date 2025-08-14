Окуповане Єнакієве на Донеччині під масованою атакою БПЛА: відео

У тимчасово окупованому Єнакієвому, що на Донеччині, пролунала серія вибухів під час масованої атаки безпілотників. Російські ЗМІ повідомляють про детонацію на місці влучань. Про це пише УНН із посиланням на місцеві телеграм-канали.

22:22 - ще декілька ударів дронів ЗСУ в районі Фільтровальній в Єнакієвому. Вживайте заходи безпеки - пишуть місцеві телеграм-канали.

Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, "противник' готує та вже розпочав масовий запуск дальніх БПЛА. У мережі поширюють відео та фото, на яких видно спалахи та чутно звуки вибухів. Офіційної інформації про масштаби ураження та можливі пошкодження наразі немає.

Також повідомляють, що в одному з районів міста було знайдено уламки дрону.

