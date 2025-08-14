Вибух у центрі ростова-на-дону: російське місто накрила хвиля тривоги після режиму ракетної небезпеки
Київ • УНН
У центрі ростова-на-дону стався потужний вибух, пошкоджено будівлі. Одна людина постраждала внаслідок атаки безпілотника.
У середмісті ростова-на-дону пролунала потужна детонація. Місцеві жителі повідомляють про пошкоджені будівлі та сильний гуркіт, який було чутно на кілька кварталів. Інцидент стався невдовзі після оголошення режиму ракетної небезпеки в області. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцеві пабліки, пише УНН.
Деталі
Увечері в центрі ростова-на-дону стався вибух, який спричинив паніку серед містян. За повідомленнями очевидців, епіцентр події знаходився поблизу Ворошиловського проспекту – одного з головних транспортних вузлів міста.
У місцевих Telegram-каналах поширюють відео з місця інциденту: видно, як із будівлі підіймається дим, а на фасаді помітні пошкодження. Деякі жителі розповідають, що ударна хвиля відчувалася навіть на відстані кількох кварталів, а вікна в сусідніх будинках затремтіли.
Вибух пролунав на тлі підвищеної тривожності у регіоні. Раніше в ростовській області було оголошено режим ракетної небезпеки, що, за словами місцевої влади, пов’язано з загрозами з повітря.
Офіційні структури поки не надали детальних коментарів щодо причин події, її можливого зв’язку з ракетною тривогою чи постраждалих. Місце вибуху оточене, на території працюють екстрені служби.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки безпілотника в ростові-на-дону постраждала одна людина, а кілька багатоповерхових будинків на вулицях Тельмана та Лермонтівська зазнали пошкоджень, повідомила місцева влада. На місце події негайно прибули оперативні служби та представники міської адміністрації, додав в.о. губернатора Юрій Слюсарь.
