Вибух у центрі ростова-на-дону: російське місто накрила хвиля тривоги після режиму ракетної небезпеки

Ексклюзив
08:11 • 2356 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 1982 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 2538 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 6150 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 18007 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 33335 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 38462 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 39209 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41703 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75713 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 10156 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 11771 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 11490 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic14 серпня, 01:32 • 9040 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 11999 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 2356 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 151866 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 127404 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 118068 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 128906 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Велика Британія
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 25042 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 47559 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 100913 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 117392 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49957 перегляди
WhatsApp
Signal
The Times
Шахед-136
Brent

Вибух у центрі ростова-на-дону: російське місто накрила хвиля тривоги після режиму ракетної небезпеки

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У центрі ростова-на-дону стався потужний вибух, пошкоджено будівлі. Одна людина постраждала внаслідок атаки безпілотника.

Вибух у центрі ростова-на-дону: російське місто накрила хвиля тривоги після режиму ракетної небезпеки

У середмісті ростова-на-дону пролунала потужна детонація. Місцеві жителі повідомляють про пошкоджені будівлі та сильний гуркіт, який було чутно на кілька кварталів. Інцидент стався невдовзі після оголошення режиму ракетної небезпеки в області. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцеві пабліки, пише УНН.

Деталі

Увечері в центрі ростова-на-дону стався вибух, який спричинив паніку серед містян. За повідомленнями очевидців, епіцентр події знаходився поблизу Ворошиловського проспекту – одного з головних транспортних вузлів міста.

У місцевих Telegram-каналах поширюють відео з місця інциденту: видно, як із будівлі підіймається дим, а на фасаді помітні пошкодження. Деякі жителі розповідають, що ударна хвиля відчувалася навіть на відстані кількох кварталів, а вікна в сусідніх будинках затремтіли.

Вибух пролунав на тлі підвищеної тривожності у регіоні. Раніше в ростовській області було оголошено режим ракетної небезпеки, що, за словами місцевої влади, пов’язано з загрозами з повітря.

Офіційні структури поки не надали детальних коментарів щодо причин події, її можливого зв’язку з ракетною тривогою чи постраждалих. Місце вибуху оточене, на території працюють екстрені служби.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки безпілотника в ростові-на-дону постраждала одна людина, а кілька багатоповерхових будинків на вулицях Тельмана та Лермонтівська зазнали пошкоджень, повідомила місцева влада. На місце події негайно прибули оперативні служби та представники міської адміністрації, додав в.о. губернатора Юрій Слюсарь.

Нафтопереробний завод у російському волгограді під атакою дронів: що відомо14.08.25, 04:58 • 2880 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу