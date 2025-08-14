Взрыв в центре ростова-на-дону: российский город накрыла волна тревоги после режима ракетной опасности

$41.510.09
ukenru
Эксклюзив
08:11 • 2732 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 2318 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 2778 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 6356 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 18092 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 33371 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38497 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39222 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41714 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75722 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении13 августа, 23:47 • 10307 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 11944 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 11663 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 9392 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 12171 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 2738 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 151981 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 127513 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 118177 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 129013 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 25117 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47629 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100984 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 117457 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 50014 просмотра
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

Взрыв в центре ростова-на-дону: российский город накрыла волна тревоги после режима ракетной опасности

Киев • УНН

 • 106 просмотра

В центре ростова-на-дону произошел мощный взрыв, повреждены здания. Один человек пострадал в результате атаки беспилотника.

Взрыв в центре ростова-на-дону: российский город накрыла волна тревоги после режима ракетной опасности

В центре ростова-на-дону прогремела мощная детонация. Местные жители сообщают о поврежденных зданиях и сильном грохоте, который был слышен на несколько кварталов. Инцидент произошел вскоре после объявления режима ракетной опасности в области. Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местные паблики, пишет УНН.

Детали

Вечером в центре ростова-на-дону произошел взрыв, который вызвал панику среди горожан. По сообщениям очевидцев, эпицентр происшествия находился вблизи Ворошиловского проспекта – одного из главных транспортных узлов города.

В местных Telegram-каналах распространяют видео с места инцидента: видно, как из здания поднимается дым, а на фасаде заметны повреждения. Некоторые жители рассказывают, что ударная волна ощущалась даже на расстоянии нескольких кварталов, а окна в соседних домах задрожали.

Взрыв прогремел на фоне повышенной тревожности в регионе. Ранее в Ростовской области был объявлен режим ракетной опасности, что, по словам местных властей, связано с угрозами с воздуха.

Официальные структуры пока не предоставили детальных комментариев относительно причин происшествия, его возможной связи с ракетной тревогой или пострадавших. Место взрыва оцеплено, на территории работают экстренные службы.

Позже стало известно, что в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону пострадал один человек, а несколько многоэтажных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщили местные власти. На место происшествия немедленно прибыли оперативные службы и представители городской администрации, добавил и.о. губернатора Юрий Слюсарь.

Нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде под атакой дронов: что известно14.08.25, 04:58 • 2882 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира