Взрыв в центре ростова-на-дону: российский город накрыла волна тревоги после режима ракетной опасности

В центре ростова-на-дону прогремела мощная детонация. Местные жители сообщают о поврежденных зданиях и сильном грохоте, который был слышен на несколько кварталов. Инцидент произошел вскоре после объявления режима ракетной опасности в области. Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местные паблики, пишет УНН.

Детали

Вечером в центре ростова-на-дону произошел взрыв, который вызвал панику среди горожан. По сообщениям очевидцев, эпицентр происшествия находился вблизи Ворошиловского проспекта – одного из главных транспортных узлов города.

В местных Telegram-каналах распространяют видео с места инцидента: видно, как из здания поднимается дым, а на фасаде заметны повреждения. Некоторые жители рассказывают, что ударная волна ощущалась даже на расстоянии нескольких кварталов, а окна в соседних домах задрожали.

Взрыв прогремел на фоне повышенной тревожности в регионе. Ранее в Ростовской области был объявлен режим ракетной опасности, что, по словам местных властей, связано с угрозами с воздуха.

Официальные структуры пока не предоставили детальных комментариев относительно причин происшествия, его возможной связи с ракетной тревогой или пострадавших. Место взрыва оцеплено, на территории работают экстренные службы.

Позже стало известно, что в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону пострадал один человек, а несколько многоэтажных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщили местные власти. На место происшествия немедленно прибыли оперативные службы и представители городской администрации, добавил и.о. губернатора Юрий Слюсарь.

