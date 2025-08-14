Оккупированное Енакиево в Донецкой области под массированной атакой БПЛА: видео

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области прозвучала серия взрывов во время массированной атаки беспилотников. Российские СМИ сообщают о детонации на месте попаданий. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.

22:22 - еще несколько ударов дронов ВСУ в районе Фильтровальной в Енакиево. Примите меры безопасности - пишут местные телеграм-каналы.

Детали

Как отмечают российские пропагандистские СМИ, "противник" готовит и уже начал массовый запуск дальних БПЛА. В сети распространяют видео и фото, на которых видны вспышки и слышны звуки взрывов. Официальной информации о масштабах поражения и возможных повреждениях пока нет.

Также сообщается, что в одном из районов города были найдены обломки дрона.

Напомним

Сегодня днем, 14 августа, в центре Ростова-на-Дону произошел мощный взрыв, повреждены здания. Один человек пострадал в результате атаки беспилотника.

