Оккупированное Енакиево в Донецкой области под массированной атакой БПЛА: видео

Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 31314 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 45516 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 42664 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 31209 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 34563 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 49541 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 163416 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 87313 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 84967 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 74750 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 44234 просмотра
Порошенко раскритиковали за сверхдорогой пиджак на фотосессии с военными: безвкусица и цинизмPhoto14 августа, 12:38 • 10568 просмотра
Израиль запускает проект E1: расширение поселений, которое может перечеркнуть палестинскую государственность14 августа, 12:50 • 13511 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 37280 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 15153 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 31305 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 45503 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 42655 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 37286 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 44240 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Хавьер Милей
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 15157 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 110530 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 64231 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 83980 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 135169 просмотра
Фокс Ньюс
Facebook
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Шахед-136

Оккупированное Енакиево в Донецкой области под массированной атакой БПЛА: видео

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области прогремели взрывы во время массированной атаки беспилотников. Российские СМИ сообщают о детонации на месте попаданий, в сети распространяют видео вспышек.

Оккупированное Енакиево в Донецкой области под массированной атакой БПЛА: видео

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области прозвучала серия взрывов во время массированной атаки беспилотников. Российские СМИ сообщают о детонации на месте попаданий. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.

22:22 - еще несколько ударов дронов ВСУ в районе Фильтровальной в Енакиево. Примите меры безопасности

- пишут местные телеграм-каналы.

Детали

Как отмечают российские пропагандистские СМИ, "противник" готовит и уже начал массовый запуск дальних БПЛА. В сети распространяют видео и фото, на которых видны вспышки и слышны звуки взрывов. Официальной информации о масштабах поражения и возможных повреждениях пока нет.

Также сообщается, что в одном из районов города были найдены обломки дрона.

Напомним

Сегодня днем, 14 августа, в центре Ростова-на-Дону произошел мощный взрыв, повреждены здания. Один человек пострадал в результате атаки беспилотника.

Нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде под атакой дронов: что известно14.08.25, 04:58 • 3300 просмотров

Вероника Марченко

Война
Донецкая область