Окупована Луганщина потопає у смітті: 17 нових стихійних звалищ з початку року - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованій Луганщині з початку року виникло 17 нових стихійних звалищ. Комунальні служби не працюють, а більшість працівників мобілізовані до армії рф.
Лише з початку року на тимчасово окупованій Луганщині з’явилося ще 17 стихійних звалищ. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що найчастіше стихійні звалища виникають у балках, лісосмугах чи навіть біля житлових будинків.
Причина проста: сміття не вивозять місяцями. Комунальні служби фактично не працюють - більшість працівників мобілізовані в армію рф, техніки немає, контролю немає
Вказується, що проблема поводження з відходами тут - така ж критична, як і з водопостачанням.
Окупанти лише імітують "роботу", а люди змушені жити серед сміття й антисанітарії
Там закликають громадян фіксувати екологічні злочини окупантів, "щоб кожен винний поніс покарання".
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Луганську каналізаційні стоки зливаються в річку Луганку, що загрожує екологічною катастрофою. Це призводить до забруднення води та антисанітарних умов, ставлячи під загрозу життя десятків тисяч людей.
На ТОТ Донеччини окупанти забезпечують водою лише військових, цивільні страждають від спраги04.08.25, 00:53 • 3502 перегляди