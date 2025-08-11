Оккупированная Луганщина утопает в мусоре: 17 новых стихийных свалок с начала года - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированной Луганщине с начала года возникло 17 новых стихийных свалок. Коммунальные службы не работают, а большинство работников мобилизованы в армию РФ.
Только с начала года на временно оккупированной Луганщине появилось еще 17 стихийных свалок. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что чаще всего стихийные свалки возникают в балках, лесополосах или даже возле жилых домов.
Причина проста: мусор не вывозят месяцами. Коммунальные службы фактически не работают - большинство работников мобилизованы в армию РФ, техники нет, контроля нет
Указывается, что проблема обращения с отходами здесь - такая же критическая, как и с водоснабжением.
Оккупанты лишь имитируют "работу", а люди вынуждены жить среди мусора и антисанитарии
Там призывают граждан фиксировать экологические преступления оккупантов, "чтобы каждый виновный понес наказание".
Напомним
Во временно оккупированном Луганске канализационные стоки сливаются в реку Луганку, что грозит экологической катастрофой. Это приводит к загрязнению воды и антисанитарным условиям, ставя под угрозу жизнь десятков тысяч людей.
На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты обеспечивают водой только военных, гражданские страдают от жажды04.08.25, 00:53 • 3502 просмотра