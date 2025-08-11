$41.460.00
Экспорт оружия как шаг к Победе
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Оккупированная Луганщина утопает в мусоре: 17 новых стихийных свалок с начала года - ЦНС

Киев • УНН

 • 726 просмотра

На временно оккупированной Луганщине с начала года возникло 17 новых стихийных свалок. Коммунальные службы не работают, а большинство работников мобилизованы в армию РФ.

Оккупированная Луганщина утопает в мусоре: 17 новых стихийных свалок с начала года - ЦНС

Только с начала года на временно оккупированной Луганщине появилось еще 17 стихийных свалок. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что чаще всего стихийные свалки возникают в балках, лесополосах или даже возле жилых домов.

Причина проста: мусор не вывозят месяцами. Коммунальные службы фактически не работают - большинство работников мобилизованы в армию РФ, техники нет, контроля нет

- говорится в статье.

Указывается, что проблема обращения с отходами здесь - такая же критическая, как и с водоснабжением.

Оккупанты лишь имитируют "работу", а люди вынуждены жить среди мусора и антисанитарии

- констатируют в ЦНС.

Там призывают граждан фиксировать экологические преступления оккупантов, "чтобы каждый виновный понес наказание".

Напомним

Во временно оккупированном Луганске канализационные стоки сливаются в реку Луганку, что грозит экологической катастрофой. Это приводит к загрязнению воды и антисанитарным условиям, ставя под угрозу жизнь десятков тысяч людей.

На временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты обеспечивают водой только военных, гражданские страдают от жажды04.08.25, 00:53 • 3502 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Луганская область