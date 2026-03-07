Окупанти знищили будівлю головпоштамту Укрпошти у Краматорську - Смілянський

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 1004 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 6422 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 12497 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 15343 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 36451 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 51615 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 58441 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43616 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 76725 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29783 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці7 березня, 05:01 • 18044 перегляди
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном7 березня, 05:24 • 11650 перегляди
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 8054 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 9664 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 9006 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 40944 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 47901 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 76727 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 47052 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 54872 перегляди
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 1146 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 2514 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 9156 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 19422 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 19683 перегляди
Окупанти знищили будівлю головпоштамту Укрпошти у Краматорську - Смілянський

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Окупанти зруйнували будівлю Головпоштамту в Краматорську. Працівники заздалегідь переїхали в інше приміщення, яке планують відновити протягом дня.

Окупанти знищили будівлю головпоштамту Укрпошти у Краматорську - Смілянський

Унаслідок російського обстрілу знищено будівлю краматорського головпоштамту Укрпошти. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає УНН.

Деталі

За його словами, працівники завчасно переїхали до іншої будівлі неподалік, оскільки розуміли ризик можливого удару.

Сьогодні ворог знищив будівлю нашого Краматорського Головпоштамту. Як до цього знищив Маріупольський Головпоштамт та інші

– зазначив Смілянський.

Він додав, що нове приміщення також зазнало пошкоджень, однак його планують відновити протягом дня, після чого відділення зможе продовжити обслуговування жителів Краматорська.

Смілянський також подякував команді Укрпошти у Краматорську за витримку та продовження роботи попри складні умови.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, щонайменше 6 людей поранені внаслідок нічного обстрілу Краматорська. Серед поранених - троє дітей 2010, 2014 і 2024 років народження. росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на місто близько 3:40 ночі. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 22 автівки.

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Війна в Україні
Укрпошта
Маріуполь
Краматорськ
Харків