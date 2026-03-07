Окупанти знищили будівлю головпоштамту Укрпошти у Краматорську - Смілянський

Унаслідок російського обстрілу знищено будівлю краматорського головпоштамту Укрпошти. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає УНН.

Деталі

За його словами, працівники завчасно переїхали до іншої будівлі неподалік, оскільки розуміли ризик можливого удару.

Сьогодні ворог знищив будівлю нашого Краматорського Головпоштамту. Як до цього знищив Маріупольський Головпоштамт та інші – зазначив Смілянський.

Він додав, що нове приміщення також зазнало пошкоджень, однак його планують відновити протягом дня, після чого відділення зможе продовжити обслуговування жителів Краматорська.

Смілянський також подякував команді Укрпошти у Краматорську за витримку та продовження роботи попри складні умови.

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, щонайменше 6 людей поранені внаслідок нічного обстрілу Краматорська. Серед поранених - троє дітей 2010, 2014 і 2024 років народження. росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на місто близько 3:40 ночі. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 22 автівки.