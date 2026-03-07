$43.810.0050.900.00
Оккупанты уничтожили здание главпочтамта Укрпочты в Краматорске - Смилянский

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Оккупанты разрушили здание Главпочтамта в Краматорске. Работники заранее переехали в другое помещение, которое планируют восстановить в течение дня.

Оккупанты уничтожили здание главпочтамта Укрпочты в Краматорске - Смилянский

В результате российского обстрела уничтожено здание краматорского главпочтамта Укрпочты. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает УНН.

Детали

По его словам, сотрудники заблаговременно переехали в другое здание неподалеку, поскольку понимали риск возможного удара.

Сегодня враг уничтожил здание нашего Краматорского Главпочтамта. Как до этого уничтожил Мариупольский Главпочтамт и другие

– отметил Смилянский.

Он добавил, что новое помещение также получило повреждения, однако его планируют восстановить в течение дня, после чего отделение сможет продолжить обслуживание жителей Краматорска.

Смилянский также поблагодарил команду Укрпочты в Краматорске за выдержку и продолжение работы несмотря на сложные условия.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, по меньшей мере 6 человек ранены в результате ночного обстрела Краматорска. Среди раненых - трое детей 2010, 2014 и 2024 годов рождения. россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу на город около 3:40 ночи. Повреждены 12 многоэтажек, 5 админзданий и 22 автомобиля.

Андрей Тимощенков

Война в Украине
Война в Украине
