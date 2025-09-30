Окупанти знову вдарили по Харкову та області: загинули двоє мирних жителів - прокуратура

Увечері 30 вересня Харків і область зазнали нових атак з боку російських військ. Внаслідок ударів дронами загинули двоє чоловіків. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

Російські ударні БпЛА, попередньо типу "Герань-2", атакували Холодногірський район Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу, вибито шибки у житлових та приватних будинках.

Окрім цього, близько 15:00 у Київському районі міста ворожий дрон, попередньо "Молнія", пошкодив дорожнє покриття.

Також армія РФ застосувала FPV-дрони по Купʼянському району. У селі Велика Шапківка вранці загинув 64-річний чоловік, а ввечері в Купʼянську - 60-річний місцевий мешканець.

За процесуального керівництва Новобаварської та Київської окружних прокуратур м. Харкова, а також Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України) - йдеться у дописі прокуратури.

Нагадаємо

На Харківщині внаслідок ворожих атак 28 вересня загинули двоє людей, ще двоє - постраждали. Серед них - 41-річна жінка та 14-річна дівчина.

Війська рф здійснили артилерійський обстріл села Борщова, а близько 14:15 у селі Слатине ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у приватне подвір’я та пошкодив житловий будинок. Окрім цього, приблизно о 15:45 окупанти повторно атакували населений пункт із застосуванням реактивної системи залпового вогню, пошкодивши ще одне домоволодіння.

