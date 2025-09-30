Окупанти знову вдарили по Харкову та області: загинули двоє мирних жителів - прокуратура
Київ • УНН
Російські війська атакували Харків і область дронами 30 вересня, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. Пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки та дорожнє покриття.
Увечері 30 вересня Харків і область зазнали нових атак з боку російських військ. Внаслідок ударів дронами загинули двоє чоловіків. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
Російські ударні БпЛА, попередньо типу "Герань-2", атакували Холодногірський район Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу, вибито шибки у житлових та приватних будинках.
Окрім цього, близько 15:00 у Київському районі міста ворожий дрон, попередньо "Молнія", пошкодив дорожнє покриття.
Також армія РФ застосувала FPV-дрони по Купʼянському району. У селі Велика Шапківка вранці загинув 64-річний чоловік, а ввечері в Купʼянську - 60-річний місцевий мешканець.
За процесуального керівництва Новобаварської та Київської окружних прокуратур м. Харкова, а також Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)
Нагадаємо
На Харківщині внаслідок ворожих атак 28 вересня загинули двоє людей, ще двоє - постраждали. Серед них - 41-річна жінка та 14-річна дівчина.
Війська рф здійснили артилерійський обстріл села Борщова, а близько 14:15 у селі Слатине ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у приватне подвір’я та пошкодив житловий будинок. Окрім цього, приблизно о 15:45 окупанти повторно атакували населений пункт із застосуванням реактивної системи залпового вогню, пошкодивши ще одне домоволодіння.
