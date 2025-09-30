$41.320.16
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
16:26 • 16119 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 32794 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 31043 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 41491 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 66972 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 33298 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27289 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 24024 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21712 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Окупанти знову вдарили по Харкову та області: загинули двоє мирних жителів - прокуратура

Київ • УНН

 • 1538 перегляди

Російські війська атакували Харків і область дронами 30 вересня, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. Пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки та дорожнє покриття.

Окупанти знову вдарили по Харкову та області: загинули двоє мирних жителів - прокуратура

Увечері 30 вересня Харків і область зазнали нових атак з боку російських військ. Внаслідок ударів дронами загинули двоє чоловіків. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

Російські ударні БпЛА, попередньо типу "Герань-2", атакували Холодногірський район Харкова. Пошкоджено будівлю навчального закладу, вибито шибки у житлових та приватних будинках.

Окрім цього, близько 15:00 у Київському районі міста ворожий дрон, попередньо "Молнія", пошкодив дорожнє покриття.

Також армія РФ застосувала FPV-дрони по Купʼянському району. У селі Велика Шапківка вранці загинув 64-річний чоловік, а ввечері в Купʼянську - 60-річний місцевий мешканець.

За процесуального керівництва Новобаварської та Київської окружних прокуратур м. Харкова, а також Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)

- йдеться у дописі прокуратури.

Нагадаємо

На Харківщині внаслідок ворожих атак 28 вересня загинули двоє людей, ще двоє - постраждали. Серед них - 41-річна жінка та 14-річна дівчина. 

Війська рф здійснили артилерійський обстріл села Борщова, а близько 14:15 у селі Слатине ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у приватне подвір’я та пошкодив житловий будинок. Окрім цього, приблизно о 15:45 окупанти повторно атакували населений пункт із застосуванням реактивної системи залпового вогню, пошкодивши ще одне домоволодіння.

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Шахед-136
Куп'янськ
Харків