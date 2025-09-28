$41.490.00
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 21768 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 38468 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 29129 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 31379 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 56202 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 68173 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 88193 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 144823 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55958 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 48676 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ворог атакував Харківщину: двоє загиблих, серед постраждалих є жінка та дитина - прокуратура

Київ • УНН

 • 306 перегляди

28 вересня на Харківщині внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Серед постраждалих – 41-річна жінка та 14-річна дівчина.

Ворог атакував Харківщину: двоє загиблих, серед постраждалих є жінка та дитина - прокуратура

На Харківщині внаслідок ворожих атак 28 вересня загинули двоє людей, ще двоє - постраждали. Серед них - 41-річна жінка та 14-річна дівчина. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, вранці війська рф здійснили артилерійський обстріл села Борщова, внаслідок чого загинув 79-річний чоловік. Близько 14:15 у селі Слатине ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у приватне подвір’я та пошкодив житловий будинок.

Приблизно о 15:45 окупанти повторно атакували населений пункт із застосуванням реактивної системи залпового вогню, пошкодивши ще одне домоволодіння.

Крім того, сьогодні FPV-дрон ворога поцілив у цивільне авто, яке їхало трасою у бік Прудянки. Унаслідок атаки загинув 44-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення, а 14-річна донька - гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За даними ОВА, нещодавно російські війська атакували 7 населених пунктів Харківської області БпЛА, внаслідок чого поранено 42-річного чоловіка та пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Харківська область