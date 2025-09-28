Ворог атакував Харківщину: двоє загиблих, серед постраждалих є жінка та дитина - прокуратура
Київ • УНН
28 вересня на Харківщині внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Серед постраждалих – 41-річна жінка та 14-річна дівчина.
На Харківщині внаслідок ворожих атак 28 вересня загинули двоє людей, ще двоє - постраждали. Серед них - 41-річна жінка та 14-річна дівчина. Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
За даними слідства, вранці війська рф здійснили артилерійський обстріл села Борщова, внаслідок чого загинув 79-річний чоловік. Близько 14:15 у селі Слатине ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у приватне подвір’я та пошкодив житловий будинок.
Приблизно о 15:45 окупанти повторно атакували населений пункт із застосуванням реактивної системи залпового вогню, пошкодивши ще одне домоволодіння.
Крім того, сьогодні FPV-дрон ворога поцілив у цивільне авто, яке їхало трасою у бік Прудянки. Унаслідок атаки загинув 44-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення, а 14-річна донька - гостру реакцію на стрес.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)
Нагадаємо
За даними ОВА, нещодавно російські війська атакували 7 населених пунктів Харківської області БпЛА, внаслідок чого поранено 42-річного чоловіка та пошкоджено цивільну інфраструктуру.