Враг атаковал Харьковщину: двое погибших, среди пострадавших есть женщина и ребенок - прокуратура
В Харьковской области в результате вражеских атак 28 сентября погибли два человека, еще двое пострадали. Среди них - 41-летняя женщина и 14-летняя девушка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, утром войска РФ совершили артиллерийский обстрел села Борщевая, в результате чего погиб 79-летний мужчина. Около 14:15 в селе Слатино ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в частный двор и повредил жилой дом.
Приблизительно в 15:45 оккупанты повторно атаковали населенный пункт с применением реактивной системы залпового огня, повредив еще одно домовладение.
Кроме того, сегодня FPV-дрон врага попал в гражданский автомобиль, который ехал по трассе в сторону Прудянки. В результате атаки погиб 44-летний мужчина. Его 41-летняя жена получила ранения, а 14-летняя дочь - острую реакцию на стресс.
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины)
По данным ОВА, недавно российские войска атаковали 7 населенных пунктов Харьковской области БпЛА, в результате чего ранен 42-летний мужчина и повреждена гражданская инфраструктура.