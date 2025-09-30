Оккупанты снова ударили по Харькову и области: погибли двое мирных жителей - прокуратура

Вечером 30 сентября Харьков и область подверглись новым атакам со стороны российских войск. В результате ударов дронами погибли двое мужчин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Подробности

Российские ударные БПЛА, предварительно типа "Герань-2", атаковали Холодногорский район Харькова. Повреждено здание учебного заведения, выбиты стекла в жилых и частных домах.

Кроме этого, около 15:00 в Киевском районе города вражеский дрон, предварительно "Молния", повредил дорожное покрытие.

Также армия РФ применила FPV-дроны по Купянскому району. В селе Великая Шапковка утром погиб 64-летний мужчина, а вечером в Купянске - 60-летний местный житель.

Под процессуальным руководством Новобаварской и Киевской окружных прокуратур г. Харькова, а также Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним

В Харьковской области в результате вражеских атак 28 сентября погибли два человека, еще двое - пострадали. Среди них - 41-летняя женщина и 14-летняя девушка.

Войска РФ совершили артиллерийский обстрел села Борщевая, а около 14:15 в селе Слатино ударный беспилотник, предварительно "Молния", попал в частный двор и повредил жилой дом. Кроме этого, примерно в 15:45 оккупанты повторно атаковали населенный пункт с применением реактивной системы залпового огня, повредив еще одно домовладение.

