Окупанти знову атакували Донеччину, частина населених пунктів без світла - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів. Фахівці працюють над відновленням електропостачання, закликаючи цивільних до евакуації.
Сьогодні росіяни знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини - частина населених пунктів знеструмлені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Як повідомив голова Донецької ОВА, фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової.
Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим — і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!
