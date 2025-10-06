Окупанти знову атакували Донеччину, частина населених пунктів без світла - ОВА

Сьогодні росіяни знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини - частина населених пунктів знеструмлені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Як повідомив голова Донецької ОВА, фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової.

Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим — і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!