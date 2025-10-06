Оккупанты снова атаковали Донетчину, часть населенных пунктов без света - ОВА

Сегодня россияне снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области - часть населенных пунктов обесточена. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Как сообщил глава Донецкой ОВА, специалисты работают над восстановлением электроснабжения с учетом составляющей безопасности.

Враг стремится сделать жизнь в Донецкой области как можно сложнее — и будет продолжать это делать, особенно в зимний период. Призываю всех гражданских: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно! - резюмировал Филашкин.

рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура