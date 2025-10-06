Оккупанты снова атаковали Донетчину, часть населенных пунктов без света - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донетчины, что привело к обесточиванию части населенных пунктов. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, призывая гражданских к эвакуации.
Сегодня россияне снова нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области - часть населенных пунктов обесточена. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава Донецкой ОВА, специалисты работают над восстановлением электроснабжения с учетом составляющей безопасности.
Враг стремится сделать жизнь в Донецкой области как можно сложнее — и будет продолжать это делать, особенно в зимний период. Призываю всех гражданских: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!
