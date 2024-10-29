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MIM-104 Patriot

Окупанти здійснили 104 атаки на фронті: де найгарячіше та що відбувається

Київ • УНН

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Російські війська провели 104 атаки на різних напрямках фронту, найбільше на Куп'янському та Курахівському. Ворог активно застосовує авіацію та зазнає значних втрат у живій силі.

Окупанти здійснили 104 атаки на фронті: де найгарячіше та що відбувається

Кількість ворожих атак на фронті зросла до 104, окупанти прикладають основні зусилля на Куп’янському та Курахівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

"За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 104. Основні зусилля окупанти прикладають на Куп’янському та Курахівському напрямках, де провели половину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Сіверському та Покровському напрямках", - йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини. Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, застосувавши 17 КАБів по Курській області.

На Харківському напрямку окупанти двічі, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Один бій досі триває. Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та Гоптівці.

22 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки, Колісниківки, Торського, Загризового та Лозової. Неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Тернів тривають 12 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Дружелюбівки, Чернещини та Ямполівки. З початку доби українські воїни відбили уже п’ять атак.

На Сіверському напрямку противник атакував в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Званівка, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаударів чотирма КАБами по Сіверську та двома - по Різниківці.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили дві штурмові дії поблизу Ступочок. Наразі триває одна атака окупантів.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивають ворожі атаки в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 11 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове та Вишневе. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили дев’ять атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Курахівському напрямку, загарбниики 29 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зоряне, Курахівка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка та Трудове.

На Времівському напрямку загарбники провели шість атак позицій українських військ поблизу Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Чотири боєзіткнення тривають. 

На Оріхівському напрямку ворог застосовує штурмову авіацію, бив некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій українських підрозділів. Некерованими авіаракетами обстріляв Львове.

Ще плюс 1360 окупантів, 45 артсистем і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога29.10.24, 07:59 • 17485 переглядiв

Антоніна Туманова

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