Оккупанты совершили 104 атаки на фронте: где горячее всего и что происходит

Количество вражеских атак на фронте возросло до 104, оккупанты прикладывают основные усилия на Купянском и Кураховском направлениях, передает УНН со ссылкой на возведение Генштаба.

"За сегодня количество вражеских атак возросло до 104. Основные усилия оккупанты прикладывают на Купянском и Кураховском направлениях, где провели половину от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Северском и Покровском направлениях", - говорится в сводке.

В Генштабе добавили, что продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив 17 КАБов по Курской области.

На Харьковском направлении оккупанты дважды, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Один бой до сих пор продолжается. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и Гоптовке.

22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Синьковки, Колесниковки, Торского, Загрызово и Лозовой. Неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Тернов продолжаются 12 боестолкновений.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины и Ямполовки. С начала суток украинские воины отбили уже пять атак.

На Северском направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Звановка, Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудары четырьмя КАБами по Северску и двумя - по Резниковке.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Ступочек. Сейчас продолжается одна атака оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отражают вражеские атаки в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 11 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Селидово и Вишневое. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили девять атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении, захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зоряное, Кураховка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка и Трудовое.

На Времовском направлении захватчики провели шесть атак позиций украинских войск вблизи Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг применяет штурмовую авиацию, бил неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Неуправляемыми авиаракетами обстрелял Львов.

Еще плюс 1360 оккупантов, 45 артсистем и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага