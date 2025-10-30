Окупанти засудили трьох захисників Маріуполя до понад 20 років ув’язнення

Окупаційні суди засудили трьох українських морських піхотинців до 21–23 років ув’язнення, звинувативши їх у "злочинах" під час оборони Маріуполя, попри відсутність незалежних доказів та адвокатів. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

Окупаційні суди посилено виносять вироки українським захисникам, засуджуючи їх за вигадані "злочини". Так, трьох українських військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти звинуватили у ніби-то "замаху на вбивство мирних жителів та обстріл цивільної інфраструктури в "днр"

У 2022 році троє захисників боронили Маріуполь, перебували на території меткомбінату "Азовсталь". За версією окупантів, українські військовослужбовці здійснювали "неодноразові обстріли житлових будинків та господарських будівель". Звичайно, жодної незалежної експертизи не було, як і участі незалежних адвокатів та доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення.

Вироком псевдосуду двом захисникам призначено позбавлення волі строком на 21 рік, а одному - 23 роки. Оборонців Маріуполя відправлять до виправної колонії суворого режиму. ㅤ

Усі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою – дискредитувати українських оборонців та звинувати їх у руйнації міста, спотворивши реальність. Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь