Оккупанты приговорили трех защитников Мариуполя к более чем 20 годам заключения

Оккупационные суды приговорили трех украинских морских пехотинцев к 21–23 годам заключения, обвинив их в "преступлениях" во время обороны Мариуполя, несмотря на отсутствие независимых доказательств и адвокатов. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Оккупационные суды усиленно выносят приговоры украинским защитникам, осуждая их за вымышленные "преступления". Так, троих украинских военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты обвинили в якобы "покушении на убийство мирных жителей и обстреле гражданской инфраструктуры в "ДНР" - говорится в сообщении.

В 2022 году трое защитников обороняли Мариуполь, находились на территории меткомбината "Азовсталь". По версии оккупантов, украинские военнослужащие осуществляли "неоднократные обстрелы жилых домов и хозяйственных построек". Конечно, никакой независимой экспертизы не было, как и участия независимых адвокатов и доказательной базы, которая могла бы подтвердить обвинения.

Приговором псевдосуда двум защитникам назначено лишение свободы сроком на 21 год, а одному - 23 года. Защитников Мариуполя отправят в исправительную колонию строгого режима. ㅤ

Все приговоры защитникам Мариуполя выносятся с одной целью – дискредитировать украинских защитников и обвинить их в разрушении города, исказив реальность. Именно российские военные вторглись в 2022 году на территорию Украины и взяли в полную блокаду Мариуполь - говорится в сообщении.

Почти три месяца жители города не имели воды, еды, медикаментов и не могли эвакуироваться. Российские оккупанты все время обстреливали город, уничтожая не только объекты критической инфраструктуры, но и тысячи жилых домов, больницы, школы, где скрывались мирные мариупольцы.

По предварительным оценкам, погибло не менее 22 тысяч мирных жителей, из них большое количество - детей. Целенаправленное уничтожение города – военное преступление, которое должно быть признано всем мировым сообществом.

