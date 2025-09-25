окупанти почали відбір масовки для щорічної прямої лінії з путіним

На тимчасово окупованих територіях України росіяни готують показову зустріч із "путіним": колаборантів відбирають через адміністрації та змушують вчити заготовлені питання. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Зазначається, що на ТОТ окупанти збирають колаборантів, які мають показово задати питання "чоловікові, схожому на владіміра путіна".

Це не народна ініціатива, а режисована пропаганда. Ставлять маски і вивозять у центр шоу, щоб видати постановку за "живе спілкування"