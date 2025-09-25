окупанти почали відбір масовки для щорічної прямої лінії з путіним
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях росіяни готують показову зустріч з "путіним", відбираючи колаборантів через адміністрації. Їх змушують вчити заздалегідь підготовлені питання для режисованої пропаганди, запланованої на грудень.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни готують показову зустріч із "путіним": колаборантів відбирають через адміністрації та змушують вчити заготовлені питання. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на ТОТ окупанти збирають колаборантів, які мають показово задати питання "чоловікові, схожому на владіміра путіна".
Це не народна ініціатива, а режисована пропаганда. Ставлять маски і вивозять у центр шоу, щоб видати постановку за "живе спілкування"
Відбір іде через місцеві окупаційні адміністрації — людей уже просять вчити заздалегідь підготовлені тексти. Дійство заплановане на грудень.
Нагадаємо
росія планує створити на тимчасово окупованих територіях "асоціацію юристів", яка надаватиме безоплатну правову допомогу. Ці фахівці будуть підконтрольні ФСБ та використовуватимуться для легалізації відібраного майна та участі у судилищах.
путін обіцяє бойовикам по 2 гектари української землі за участь у війні - ЦНС21.09.25, 21:32 • 3881 перегляд