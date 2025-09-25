$41.380.00
24 вересня, 18:42 • 16646 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 26578 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 29469 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 29739 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 29863 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 45773 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 20770 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 41406 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18980 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 19076 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
окупанти почали відбір масовки для щорічної прямої лінії з путіним

Київ • УНН

 • 326 перегляди

На тимчасово окупованих територіях росіяни готують показову зустріч з "путіним", відбираючи колаборантів через адміністрації. Їх змушують вчити заздалегідь підготовлені питання для режисованої пропаганди, запланованої на грудень.

окупанти почали відбір масовки для щорічної прямої лінії з путіним

На тимчасово окупованих територіях України росіяни готують показову зустріч із "путіним": колаборантів відбирають через адміністрації та змушують вчити заготовлені питання. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на ТОТ окупанти збирають колаборантів, які мають показово задати питання "чоловікові, схожому на владіміра путіна".

Це не народна ініціатива, а режисована пропаганда. Ставлять маски і вивозять у центр шоу, щоб видати постановку за "живе спілкування"

- йдеться у повідомленні ЦНС.

Відбір іде через місцеві окупаційні адміністрації — людей уже просять вчити заздалегідь підготовлені тексти. Дійство заплановане на грудень.

Нагадаємо

росія планує створити на тимчасово окупованих територіях "асоціацію юристів", яка надаватиме безоплатну правову допомогу. Ці фахівці будуть підконтрольні ФСБ та використовуватимуться для легалізації відібраного майна та участі у судилищах.

путін обіцяє бойовикам по 2 гектари української землі за участь у війні - ЦНС21.09.25, 21:32 • 3881 перегляд

Віта Зеленецька

Суспільство
Володимир Путін
Україна