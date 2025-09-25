оккупанты начали отбор массовки для ежегодной прямой линии с путиным
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях россияне готовят показательную встречу с «Путиным», отбирая коллаборантов через администрации. Их заставляют учить заранее подготовленные вопросы для режиссированной пропаганды, запланированной на декабрь.
На временно оккупированных территориях Украины россияне готовят показательную встречу с "путиным": коллаборантов отбирают через администрации и заставляют учить заготовленные вопросы. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что на ВОТ оккупанты собирают коллаборантов, которые должны показательно задать вопросы "человеку, похожему на владимира путина".
Это не народная инициатива, а режиссированная пропаганда. Ставят маски и вывозят в центр шоу, чтобы выдать постановку за "живое общение"
Отбор идет через местные оккупационные администрации — людей уже просят учить заранее подготовленные тексты. Действо запланировано на декабрь.
Напомним
россия планирует создать на временно оккупированных территориях "ассоциацию юристов", которая будет оказывать бесплатную правовую помощь. Эти специалисты будут подконтрольны ФСБ и использоваться для легализации отобранного имущества и участия в судилищах.
путин обещает боевикам по 2 гектара украинской земли за участие в войне - ЦНС21.09.25, 21:32 • 3881 просмотр