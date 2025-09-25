$41.380.00
24 сентября, 18:42 • 16284 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 25783 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 29086 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 29372 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 29549 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 45416 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20690 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 41187 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18951 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 19046 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
оккупанты начали отбор массовки для ежегодной прямой линии с путиным

Киев • УНН

 • 178 просмотра

На временно оккупированных территориях россияне готовят показательную встречу с «Путиным», отбирая коллаборантов через администрации. Их заставляют учить заранее подготовленные вопросы для режиссированной пропаганды, запланированной на декабрь.

оккупанты начали отбор массовки для ежегодной прямой линии с путиным

На временно оккупированных территориях Украины россияне готовят показательную встречу с "путиным": коллаборантов отбирают через администрации и заставляют учить заготовленные вопросы. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что на ВОТ оккупанты собирают коллаборантов, которые должны показательно задать вопросы "человеку, похожему на владимира путина".

Это не народная инициатива, а режиссированная пропаганда. Ставят маски и вывозят в центр шоу, чтобы выдать постановку за "живое общение"

- говорится в сообщении ЦНС.

Отбор идет через местные оккупационные администрации — людей уже просят учить заранее подготовленные тексты. Действо запланировано на декабрь.

Напомним

россия планирует создать на временно оккупированных территориях "ассоциацию юристов", которая будет оказывать бесплатную правовую помощь. Эти специалисты будут подконтрольны ФСБ и использоваться для легализации отобранного имущества и участия в судилищах.

путин обещает боевикам по 2 гектара украинской земли за участие в войне - ЦНС21.09.25, 21:32 • 3881 просмотр

Вита Зеленецкая

Общество
Владимир Путин
Украина