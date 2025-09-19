Окупанти створюють "асоціацію юристів" для прикриття репресій на окупованих територіях - ЦНС
росія планує створити на тимчасово окупованих територіях «асоціацію юристів», яка надаватиме безоплатну правову допомогу. Ці фахівці будуть підконтрольні ФСБ та використовуватимуться для легалізації відібраного майна та участі у судилищах.
Окупанти планують створити на тимчасово окупованих територіях "асоціацію юристів", яка нібито надаватиме безоплатну правову допомогу. Ці фахівці будуть під контролем ФСБ і використовуватимуться для легалізації відібраного майна та участі у судилищах проти місцевих мешканців. Про це пише УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
Російська ініціатива матиме вигляд громадської або благодійної структури, яка пропонуватиме юридичні послуги населенню на окупованих територіях. Насправді, склад таких "юристів" формуватимуть за погодженням із російськими спецслужбами. Тобто їхні дії будуть скоординовані з ФСБ, а основна мета - забезпечити "юридичну обгортку" для конфіскацій, штучних судових процесів і легалізації відібраного майна.
Експерти також наголошують, що участь таких "юристів" у судових процесах сприятиме легітимації незаконних рішень та унеможливить справедливий доступ до захисту для мешканців ТОТ.
За інформацією від ЦНС, на тимчасово окуповнах територіях України фіксується збільшення темпів видачі повісток до збройних сил рф на блокпостах. Наприклад, на Запоріжжі чоловікам 18–30 років масово вручають повістки прямо на блокпостах та примушують проходити медкомісії.
