Окупанти створюють "асоціацію юристів" для прикриття репресій на окупованих територіях - ЦНС

18:48 • 5936 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 12119 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
16:30 • 13865 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 17429 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
19 вересня, 12:05 • 29534 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 22085 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
19 вересня, 11:23 • 29287 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 37221 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
19 вересня, 07:43 • 41599 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
19 вересня, 06:26 • 58341 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 16278 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 11431 перегляди
Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідкаPhoto19 вересня, 14:15 • 6664 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 18474 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19:12 • 7098 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 18574 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:05 • 29528 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 11:23 • 29283 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
19 вересня, 06:26 • 58338 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 64374 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00 • 17425 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 18574 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 11509 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 16345 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 19028 перегляди
Окупанти створюють "асоціацію юристів" для прикриття репресій на окупованих територіях - ЦНС

Київ • УНН

 • 90 перегляди

росія планує створити на тимчасово окупованих територіях «асоціацію юристів», яка надаватиме безоплатну правову допомогу. Ці фахівці будуть підконтрольні ФСБ та використовуватимуться для легалізації відібраного майна та участі у судилищах.

Окупанти створюють "асоціацію юристів" для прикриття репресій на окупованих територіях - ЦНС

Окупанти планують створити на тимчасово окупованих територіях "асоціацію юристів", яка нібито надаватиме безоплатну правову допомогу. Ці фахівці будуть під контролем ФСБ і використовуватимуться для легалізації відібраного майна та участі у судилищах проти місцевих мешканців. Про це пише УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Російська ініціатива матиме вигляд громадської або благодійної структури, яка пропонуватиме юридичні послуги населенню на окупованих територіях. Насправді, склад таких "юристів" формуватимуть за погодженням із російськими спецслужбами. Тобто їхні дії будуть скоординовані з ФСБ, а основна мета - забезпечити "юридичну обгортку" для конфіскацій, штучних судових процесів і легалізації відібраного майна.

Це не жест доброї волі, а черговий крок у створенні репресивного апарату окупантів

- зазначають у ЦНС.

Експерти також наголошують, що участь таких "юристів" у судових процесах сприятиме легітимації незаконних рішень та унеможливить справедливий доступ до захисту для мешканців ТОТ.

Нагадаємо

За інформацією від ЦНС, на тимчасово окуповнах територіях України фіксується збільшення темпів видачі повісток до збройних сил рф на блокпостах. Наприклад, на Запоріжжі чоловікам 18–30 років масово вручають повістки прямо на блокпостах та примушують проходити медкомісії.

Севастопольські "вибори" губернатора провалилися через відсутність явки - ЦНС15.09.25, 02:46 • 5087 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
благодійність
Україна
Запоріжжя