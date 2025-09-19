Оккупанты создают "ассоциацию юристов" для прикрытия репрессий на оккупированных территориях - ЦНС

$41.250.05
18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03
Дефицит топлива охватил 20 регионов РФ, цена бензина достигла исторического максимума - внешняя разведка
19 сентября, 14:15
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку
19:12
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
18 сентября, 11:39
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Государственная граница Украины
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Оккупанты создают "ассоциацию юристов" для прикрытия репрессий на оккупированных территориях - ЦНС

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Россия планирует создать на временно оккупированных территориях «ассоциацию юристов», которая будет оказывать бесплатную правовую помощь. Эти специалисты будут подконтрольны ФСБ и использоваться для легализации отобранного имущества и участия в судилищах.

Оккупанты создают "ассоциацию юристов" для прикрытия репрессий на оккупированных территориях - ЦНС

Оккупанты планируют создать на временно оккупированных территориях «ассоциацию юристов», которая якобы будет оказывать бесплатную правовую помощь. Эти специалисты будут под контролем ФСБ и использоваться для легализации отобранного имущества и участия в судилищах против местных жителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Российская инициатива будет иметь вид общественной или благотворительной структуры, которая будет предлагать юридические услуги населению на оккупированных территориях. На самом деле, состав таких «юристов» будет формироваться по согласованию с российскими спецслужбами. То есть их действия будут скоординированы с ФСБ, а основная цель — обеспечить «юридическую обертку» для конфискаций, искусственных судебных процессов и легализации отобранного имущества.

Это не жест доброй воли, а очередной шаг в создании репрессивного аппарата оккупантов

— отмечают в ЦНС.

Эксперты также отмечают, что участие таких «юристов» в судебных процессах будет способствовать легитимации незаконных решений и сделает невозможным справедливый доступ к защите для жителей ВОТ.

Напомним

По информации от ЦНС, на временно оккупированных территориях Украины фиксируется увеличение темпов выдачи повесток в вооруженные силы РФ на блокпостах. Например, в Запорожье мужчинам 18–30 лет массово вручают повестки прямо на блокпостах и принуждают проходить медкомиссии.

Севастопольские "выборы" губернатора провалились из-за отсутствия явки - ЦНС
15.09.25, 02:46

Вероника Марченко

