Оккупанты создают "ассоциацию юристов" для прикрытия репрессий на оккупированных территориях - ЦНС

Оккупанты планируют создать на временно оккупированных территориях «ассоциацию юристов», которая якобы будет оказывать бесплатную правовую помощь. Эти специалисты будут под контролем ФСБ и использоваться для легализации отобранного имущества и участия в судилищах против местных жителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Российская инициатива будет иметь вид общественной или благотворительной структуры, которая будет предлагать юридические услуги населению на оккупированных территориях. На самом деле, состав таких «юристов» будет формироваться по согласованию с российскими спецслужбами. То есть их действия будут скоординированы с ФСБ, а основная цель — обеспечить «юридическую обертку» для конфискаций, искусственных судебных процессов и легализации отобранного имущества.

Это не жест доброй воли, а очередной шаг в создании репрессивного аппарата оккупантов — отмечают в ЦНС.

Эксперты также отмечают, что участие таких «юристов» в судебных процессах будет способствовать легитимации незаконных решений и сделает невозможным справедливый доступ к защите для жителей ВОТ.

Напомним

По информации от ЦНС, на временно оккупированных территориях Украины фиксируется увеличение темпов выдачи повесток в вооруженные силы РФ на блокпостах. Например, в Запорожье мужчинам 18–30 лет массово вручают повестки прямо на блокпостах и принуждают проходить медкомиссии.

