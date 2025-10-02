Окупанти використовують дизель ЗАЕС у власних цілях: запас палива може закінчитися - Держатомрегулювання

На Запорізькій АЕС дев’ятий день триває аварійна ситуація через знеструмлення, а дизельні генератори залишаються єдиним джерелом живлення систем безпеки. Голова Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що окупанти витрачають аварійне паливо не лише на потреби станції, а й на інші об’єкти, тож невідомо, наскільки вистачить залишку, пише УНН.

Коли ЗАЕС була знеструмлена, окупанти заявляли, що дизельного пального для роботи генераторів вистачить на 10 днів. Сьогодні вже 9-й день аварійної ситуації. Зараз вже наявна інформація, що окупанти споживають цей запас палива не лише для генераторів ЗАЕС, але і для інших об’єктів – бойлерів, заправки якоїсь техніки. Тобто, не відомо на скільки вистачить аварійного запасу палива і чи є можливість поповнювати ці запаси. Воно може просто закінчитись