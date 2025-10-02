Оккупанты используют дизель ЗАЭС в собственных целях: запас топлива может закончиться - Госатомрегулирование

На Запорожской АЭС девятый день продолжается аварийная ситуация из-за обесточивания, а дизельные генераторы остаются единственным источником питания систем безопасности. Глава Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что оккупанты тратят аварийное топливо не только на нужды станции, но и на другие объекты, поэтому неизвестно, насколько хватит остатка, пишет УНН.

Подробности

Когда ЗАЭС была обесточена, оккупанты заявляли, что дизельного топлива для работы генераторов хватит на 10 дней. Сегодня уже 9-й день аварийной ситуации. Сейчас уже есть информация, что оккупанты потребляют этот запас топлива не только для генераторов ЗАЭС, но и для других объектов – бойлеров, заправки какой-то техники. То есть, неизвестно на сколько хватит аварийного запаса топлива и есть ли возможность пополнять эти запасы. Оно может просто закончиться - сказал он.

Также Кориков добавил, что Украина коммуницирует с МАГАТЭ по ситуации на оккупированной ЗАЭС и они "будут способствовать попыткам восстановить поставки электроэнергии на ЗАЭС". Но для оккупантов, атомная электростанция - это инструмент ядерного шантажа и террора, добавил он.

