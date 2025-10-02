Оккупанты используют дизель ЗАЭС в собственных целях: запас топлива может закончиться - Госатомрегулирование

$41.220.08
Эксклюзив
13:54 • 4418 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 9354 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 3980 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 11117 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 19781 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 27310 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 28932 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26705 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 45581 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20985 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto2 октября, 05:59 • 29125 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 37343 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 17207 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 21415 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 19257 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 12857 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 19517 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 21667 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 37603 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 45581 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 3572 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 53675 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 61755 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 43877 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 46386 просмотра
Оккупанты используют дизель ЗАЭС в собственных целях: запас топлива может закончиться - Госатомрегулирование

Киев • УНН

 • 638 просмотра

На Запорожской АЭС девятый день продолжается аварийная ситуация из-за обесточивания, а дизельные генераторы являются единственным источником питания систем безопасности. Оккупанты тратят аварийное топливо не только на нужды станции, но и на другие объекты, что ставит под угрозу его запас.

Оккупанты используют дизель ЗАЭС в собственных целях: запас топлива может закончиться - Госатомрегулирование

На Запорожской АЭС девятый день продолжается аварийная ситуация из-за обесточивания, а дизельные генераторы остаются единственным источником питания систем безопасности. Глава Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что оккупанты тратят аварийное топливо не только на нужды станции, но и на другие объекты, поэтому неизвестно, насколько хватит остатка, пишет УНН.

Подробности

Когда ЗАЭС была обесточена, оккупанты заявляли, что дизельного топлива для работы генераторов хватит на 10 дней. Сегодня уже 9-й день аварийной ситуации. Сейчас уже есть информация, что оккупанты потребляют этот запас топлива не только для генераторов ЗАЭС, но и для других объектов – бойлеров, заправки какой-то техники. То есть, неизвестно на сколько хватит аварийного запаса топлива и есть ли возможность пополнять эти запасы. Оно может просто закончиться

- сказал он.

Также Кориков добавил, что Украина коммуницирует с МАГАТЭ по ситуации на оккупированной ЗАЭС и они "будут способствовать попыткам восстановить поставки электроэнергии на ЗАЭС". Но для оккупантов, атомная электростанция - это инструмент ядерного шантажа и террора, добавил он.

Без срочного восстановления электроснабжения на ЗАЭС может произойти авария - Госатомрегулирование02.10.25, 16:42 • 948 просмотров

Алена Уткина

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Международное агентство по атомной энергии
Украина