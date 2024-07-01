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Окупанти влаштували чергову пропагандистську акцію на березі Чорного моря: що відомо

Київ • УНН

 • 50616 перегляди

Російські окупанти використали бюджетників для демонстративного прибирання узбережжя Чорного моря на тимчасово окупованих територіях України в рамках пропагандистської кампанії, ігноруючи при цьому головну істину, що екологічну руйнацію регіону можна вирішити, лише припинивши смітити, а не проводячи заходи на камери за вказівкою Кремля.

Окупанти влаштували чергову пропагандистську акцію на березі Чорного моря: що відомо

Катастрофічну екологічну ситуацію, яка склалася на тимчасово окупованих територіях України, ворог продовжує активно використовувати у своїх пропагандистських цілях. Цього разу за участі бюджетників показово прибирали узбережжя Чорного моря, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву. 

За даними Центру, працівники природоохоронних установ тимчасово окупованої Херсонщини зібрали тонни сміття вздовж берега. Робили це в межах всеросійської "просвітницької" акції екологія. Тільки ось забули місцеві колаборанти, які зігнали нарід для показухи, головну правду, яка могла б вирішити проблему тотального знищення чорноморського регіону – чисто там, де не смітять, а не там, де на камери для галочки за вказівкою з кремля проводять подібні заходи.

Відомий пляж Великої Ялти віддають під забудову сину глави мвс росії: у Центрі нацспротиву дізнались деталі28.06.24, 16:36 • 12260 переглядiв

Несанкціоновані сміттєзвалища та будівельні відходи заполонили не тільки тимчасово окуповану Херсонщину, але й інші захоплені російськими терористами території, резюмували в Центрі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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