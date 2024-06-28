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Відомий пляж Великої Ялти віддають під забудову сину глави мвс росії: у Центрі нацспротиву дізнались деталі

Київ • УНН

 • 12260 перегляди

Колаборанти російської окупаційної влади в Криму планують забудувати один з найвідоміших пляжів Великої Ялти, Золотий пляж, в інтересах сина міністра внутрішніх справ росії володимира колокольцева, порушуючи екологічні норми і позбавляючи місцевих жителів доступу до природних ресурсів.

Відомий пляж Великої Ялти віддають під забудову сину глави мвс росії: у Центрі нацспротиву дізнались деталі

"Друзі" гауляйтера Криму сергія аксьонова зібралися віддати під забудову один із найвідоміших пляжів Великої Ялти та прилеглу зелену зону, щоб розплатитися перед окупантами за порушення кримінальних "понятій", передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Нещодавно на спеціальний чат-бот ЦНС, який збирає інформацію про злочини й діяльність окупантів та їхніх поплічників, надійшло повідомлення про активізацію планів забудувати одну із знакових ділянок землі у Великій Ялті. 

У Центрі взялися перевірити надані факти й документи. Виявилося, що ця історія демонструє не тільки ставлення нинішньої кримської "верхівки" до природних багатств півострова та його мешканців, а й досить специфічний рівень взаємин усередині окупаційної адміністрації. 

"Збираються забудувати "Золотий пляж". Підняли старі проекти й тепер носяться з дозволами. Організовує всю цю роботу Артур Гончаренко. Це дружок аксьонова і екс-мера Ялти Ростенка, який формально не має посади, але всі знають, що він "рішає" по питаннях землі", – повідомлення приблизно такого змісту у Центрі отримали від дописувача на чат-бот. До нього також було додано кілька скрин-шотів з планами території.

За мітками на зображеннях можна визначити, що йдеться про територію санаторію "Золотий пляж", який розташовувався у Великій Ялті на території смт Курпати. Хоча це найдорожчі землі у Криму, але ще з 1990-х років територія занедбана. 

Її намагалися приватизувати, існували плани забудови, але цього не реалізували через довгі судові тяганини. До речі, цей факт росія намагалася використати у пропаганді проти України. Росіяни позиціонували себе як "охоронці народного надбання".

Однак схоже, що "народне надбання" все ж можна цілком використовувати з приватною метою. Це вдалося встановити завдяки документам, які надіслали небайдужі щодо Артура Гончаренка.

Гончаренко після окупації Криму став колаборантом і помічником андрія ростенка – першого гауляйтера Ялти часів окупації. 

Згодом у Ростенка стався прикрий епізод у стосунках з серйознішими посадовцями. Своє місце він втратив і навіть певний час перебував у СІЗО за обвинуваченням, пов’язаним зі земельними махінаціями. Гончаренко тоді пішов з офіційної посади разом із босом, а зараз офіційно безробітний. 

Такий статус не заважає йому водити Mercedes класу GL, який, щоправда, зареєстрований на дружину з іншим прізвищем – Юлію Муравську. А також відпочивати всією родиною у престижних готелях.

За даними Центру, розгадка таємниці дивовижного благополуччя безробітного колаборанта Гончаренка проста – він дійсно й далі тіньовий посередник під час вирішення тих чи інших земельних питань у районі Ялти.

Завдяки допомозі, вдалося знайти чимало презентацій та документів, що стосуються забудови різних об’єктів, питань зміни цільового призначення земель або скорочення природоохоронних зон. 

Більшість знайдених проєктів – у межах Великої Ялти. Є й презентація стосовно забудови "Золотого пляжу". З неї видно, що дві вежі і ще одну багатоповерхівку збираються звести безпосередньо у прибережній зоні, поруч з іншим відомим санаторієм "Курпати", впізнаваним своєю незвичною архітектурою.

У росії зареєстровано кілька однойменних ТОВ, але одне із них у москві, на вулиці Лєтніковській. Керівником є такий собі артем короткіх, а от засновником – Алєксандр Владіміровіч Колокольцев. Це ніхто інший, як син Владіміра Колокольцева – глави мвс росії. Молодший колокольцев, як пишуть російські медіа, колись працював у структурі мвс, але потім покинув держслужбу, щоб зайнятися бізнесом. 

Згадували й про спільний будівельний бізнес із Короткіх, який є уродженцем Донецька, а певний час проживав у Ялті.

Тепер варто переказати деталі історії про звільнення Гончаренка і його начальника Ростенка зі служби у "муніципалітеті" Ялти. Ростенка тоді звинуватили саме в земельних махінаціях. У 2017-му він тихцем передав санаторій "Алупка" з "власності" мвс рф у власність "республіки Крим".

Паралельно змінили цільове призначення землі з "санаторної діяльності" на "забудову". Але, схоже, тоді ростенко перейшов дорогу комусь впливовому у москві. В 2018-му його затримали в тій справі і навіть відправили до СІЗО. Проте того ж року він і вийшов.

Згодом про справу забули. Вже у 2020-му ростенка призначають на нову посаду в окупаційному уряді – заступника міністра культури Криму. Тоді ж в особистих документах його помічника гончаренка відбувається пожвавлення і з’являється чимало презентацій та інвест пропозицій.

Історія з планами забудови "Золотого пляжу" і прилеглої зони демонструє, що сталося. Після "профілактики" у СІЗО ростенко і гончаренко намагаються "відпрацювати" провину в інтересах клану глави російського мвс. Для "покаяння за гріхи" синові Колокольцева віддають під забудову одну з найдорожчих ділянок землі, яку в принципі можна знайти у Криму. Доля простих кримчан і їхній доступ до природних багатств півострова – для окупантів і колаборантів не важливий у принципі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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