"Друзья" гауляйтера Крыма сергея аксенова собрались отдать под застройку один из самых известных пляжей Большой Ялты и прилегающую зеленую зону, чтобы расплатиться перед оккупантами за нарушение уголовных "понятий", передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Недавно на специальный чат-бот ЦНС, который собирает информацию о преступлениях и деятельности оккупантов и их приспешников, поступило сообщение об активизации планов застроить один из знаковых участков земли в Большой Ялте.

В Центре взялись проверить предоставленные факты и документы. Оказалось, что эта история демонстрирует не только отношение нынешней крымской "верхушки" к природным богатствам полуострова и его жителям, но и довольно специфический уровень взаимоотношений внутри оккупационной администрации.

"Собираются застроить "Золотой пляж". Подняли старые проекты и теперь носятся с разрешениями. Организовывает всю эту работу Артур Гончаренко. Это дружок Аксенова и экс-мэра Ялты Ростенко, который формально не имеет должности, но все знают, что он "решает" по вопросам земли", - сообщение примерно такого содержания в Центре получили от корреспондента на чат-бот. К нему также было добавлено несколько скрин-шотов с планами территории.

По меткам на изображениях можно определить, что речь идет о территории санатория "Золотой пляж", который располагался в Большой Ялте на территории пгт Курпаты. Хотя это самые дорогие земли в Крыму, но еще с 1990-х годов территория заброшена.

Ее пытались приватизировать, существовали планы застройки, но этого не реализовали из-за долгих судебных тяжб. Кстати, этот факт россия пыталась использовать в пропаганде против Украины. Россияне позиционировали себя как "охранники народного достояния".

Однако похоже, что "народное достояние" все же можно вполне использовать в частных целях. Это удалось установить благодаря документам, которые прислали неравнодушные относительно Артура Гончаренко.

Гончаренко после оккупации Крыма стал коллаборантом и помощником Андрея Ростенко - первого гауляйтера Ялты времен оккупации.

Впоследствии у Ростенко произошел досадный эпизод в отношениях с более серьезными чиновниками. Свое место он потерял и даже некоторое время находился в СИЗО по обвинению, связанному с земельными махинациями. Гончаренко тогда ушел с официальной должности вместе с боссом, а сейчас официально безработный.

Такой статус не мешает ему водить Mercedes класса GL, который, правда, зарегистрирован на жену с другой фамилией - Юлию Муравскую. А также отдыхать всей семьей в престижных отелях.

По данным Центра, разгадка тайны удивительного благополучия безработного коллаборанта гончаренко проста - он действительно и дальше теневой посредник при решении тех или иных земельных вопросов в районе Ялты.

Благодаря помощи, удалось найти немало презентаций и документов, касающихся застройки различных объектов, вопросов изменения целевого назначения земель или сокращения природоохранных зон.

Большинство найденных проектов - в пределах Большой Ялты. Есть и презентация по застройке "Золотого пляжа". Из нее видно, что две башни и еще одну многоэтажку собираются возвести непосредственно в прибрежной зоне, рядом с другим известным санаторием "Курпаты", узнаваемым своей необычной архитектурой.

В россии зарегистрировано несколько одноименных ООО, но одно из них в Москве, на улице Летниковской. Руководителем является некий Артем Коротких, а вот учредителем - Александр Владимирович Колокольцев. Это никто иной, как сын Владимира Колокольцева - главы мвд россии. Младший Колокольцев, как пишут российские медиа, когда-то работал в структуре мвд, но потом покинул госслужбу, чтобы заняться бизнесом.

Вспоминали и о совместном строительном бизнесе с Коротких, который является уроженцем Донецка, а некоторое время проживал в Ялте.

Теперь стоит пересказать детали истории об увольнении гончаренко и его начальника Ростенко со службы в "муниципалитете" Ялты. Ростенко тогда обвинили именно в земельных махинациях. В 2017-м он потихоньку передал санаторий "Алупка" из "собственности" мвс рф в собственность "республики Крым".

Параллельно изменили целевое назначение земли с "санаторной деятельности" на "застройку". Но, похоже, тогда Ростенко перешел дорогу кому-то влиятельному в москве. В 2018-м его задержали по тому делу и даже отправили в СИЗО. Однако в том же году он и вышел.

Впоследствии о деле забыли. Уже в 2020-м Ростенко назначают на новую должность в оккупационном правительстве - заместителя министра культуры Крыма. Тогда же в личных документах его помощника Гончаренко происходит оживление и появляется немало презентаций и инвест предложений.

История с планами застройки "Золотого пляжа" и прилегающей зоны демонстрирует, что произошло. После "профилактики" в СИЗО Ростенко и Гончаренко пытаются "отработать" вину в интересах клана главы российского мвд. Для "покаяния за грехи" сыну Колокольцева отдают под застройку один из самых дорогих участков земли, который в принципе можно найти в Крыму. Судьба простых крымчан и их доступ к природным богатствам полуострова - для оккупантов и коллаборационистов не важна в принципе.