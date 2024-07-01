Оккупанты устроили очередную пропагандистскую акцию на берегу Черного моря: что известно

Катастрофическую экологическую ситуацию, которая сложилась на временно оккупированных территориях Украины, враг продолжает активно использовать в своих пропагандистских целях. На этот раз при участии бюджетников показательно убирали побережье Черного моря, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, работники природоохранных учреждений временно оккупированной Херсонщины собрали тонны мусора вдоль берега. Делали это в рамках всероссийской "просветительской" акции экология. Только вот забыли местные коллаборационисты, которые согнали народ для показухи, главную правду, которая могла бы решить проблему тотального уничтожения черноморского региона - чисто там, где не мусорят, а не там, где на камеры для галочки по указанию из кремля проводят подобные мероприятия.

Известный пляж Большой Ялты отдают под застройку сыну главы мвд россии: в Центре нацсопротивления узнали детали

Несанкционированные свалки и строительные отходы заполонили не только временно оккупированную Херсонщину, но и другие захваченные российскими террористами территории, резюмировали в Центре.