Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині
Київ • УНН
Російські війська вночі 28 вересня завдали удару по підприємству Akkerman Distillery на Одещині, де виготовлявся коньяк AZNAURI. Руйнувань зазнали цех розливу та складські приміщення, але постраждалих немає. Компанія має запаси продукції та планує відновити виробництво найближчим часом.
У ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару по підприємству Akkerman Distillery в Одеській області, де виготовлявся коньяк AZNAURI для українського ринку. Руйнувань зазнали цех розливу та складські приміщення. Про це пише УНН із посилання на допис компанії у соцмережах.
Деталі
За інформацією компанії, внаслідок атаки постраждали виробничі потужності, зокрема лінії розливу та склади готової продукції. На щастя, постраждалих серед працівників немає.
У AZNAURI зазначили, що мають сформовані запаси коньяку, тому продукція й надалі буде доступна у продажу. Представники заявили, що вже працюють над відновленням виробництва та планують повернутися до повноцінної роботи найближчим часом.
AZNAURI - це не лише коньяк. Це про силу, стійкість і віру, що навіть у найтемніші часи ми не здаємось. Ці цінності живуть у кожному з нашої команди. Дякуємо вам, нашим споживачам і партнерам, за підтримку. Саме завдяки вам ми продовжуємо боротися, зберігаємо робочі місця та разом підтримуємо українську економіку
Нагадаємо
Вночі, 28 вересня, армія рф вдарила по Одещині.Під час нічної атаки російські дрони спричинили пожежу на одному з місцевих підприємств та пошкодили дах приватного житла.
