Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині

Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 26325 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 48597 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 34378 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 35707 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 59939 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 69615 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 90323 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 148254 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56372 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 49443 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Серія вибухів у бєлгороді: знеструмлено частину міста та області – ТГ-каналиVideo28 вересня, 16:33 • 4832 перегляди
Молдовська поліція попередила про неприпустимість заворушень після виборів 28 вересня, 16:53 • 4444 перегляди
губернатор бєлгородщини підтвердив ракетний удар по місту та області та про проблеми після атаки Video28 вересня, 17:21 • 3650 перегляди
Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський 28 вересня, 17:50 • 3512 перегляди
Ворог атакував Харківщину: двоє загиблих, серед постраждалих є жінка та дитина - прокуратураPhoto28 вересня, 18:16 • 3000 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 55314 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 148255 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 69895 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 79669 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 80000 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Кишинів
Харківська область
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 404 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 27961 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 90323 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 48330 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 52753 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині

Київ • УНН

 • 2270 перегляди

Російські війська вночі 28 вересня завдали удару по підприємству Akkerman Distillery на Одещині, де виготовлявся коньяк AZNAURI. Руйнувань зазнали цех розливу та складські приміщення, але постраждалих немає. Компанія має запаси продукції та планує відновити виробництво найближчим часом.

Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині

У ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару по підприємству Akkerman Distillery в Одеській області, де виготовлявся коньяк AZNAURI для українського ринку. Руйнувань зазнали цех розливу та складські приміщення. Про це пише УНН із посилання на допис компанії у соцмережах.

Деталі

За інформацією компанії, внаслідок атаки постраждали виробничі потужності, зокрема лінії розливу та склади готової продукції. На щастя, постраждалих серед працівників немає.

У AZNAURI зазначили, що мають сформовані запаси коньяку, тому продукція й надалі буде доступна у продажу. Представники заявили, що вже працюють над відновленням виробництва та планують повернутися до повноцінної роботи найближчим часом.

AZNAURI - це не лише коньяк. Це про силу, стійкість і віру, що навіть у найтемніші часи ми не здаємось. Ці цінності живуть у кожному з нашої команди. Дякуємо вам, нашим споживачам і партнерам, за підтримку. Саме завдяки вам ми продовжуємо боротися, зберігаємо робочі місця та разом підтримуємо українську економіку

- йдеться у дописі.

 Нагадаємо

Вночі, 28 вересня, армія рф вдарила по Одещині.Під час нічної атаки російські дрони спричинили пожежу на одному з місцевих підприємств та пошкодили дах приватного житла.

Одещина: російські дрони пошкодили трансформатори об'єкта транспортної інфраструктури26.09.25, 09:23 • 2671 перегляд

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Одеська область