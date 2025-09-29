Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области

Российские войска ночью 28 сентября нанесли удар по предприятию Akkerman Distillery в Одесской области, где производился коньяк AZNAURI. Разрушениям подверглись цех розлива и складские помещения, но пострадавших нет. Компания имеет запасы продукции и планирует возобновить производство в ближайшее время.