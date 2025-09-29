$41.490.00
28 сентября, 08:59
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области

Киев • УНН

 • 1662 просмотра

Российские войска ночью 28 сентября нанесли удар по предприятию Akkerman Distillery в Одесской области, где производился коньяк AZNAURI. Разрушениям подверглись цех розлива и складские помещения, но пострадавших нет. Компания имеет запасы продукции и планирует возобновить производство в ближайшее время.

Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли удар по предприятию Akkerman Distillery в Одесской области, где производился коньяк AZNAURI для украинского рынка. Разрушениям подверглись цех розлива и складские помещения. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение компании в соцсетях.

Подробности

По информации компании, в результате атаки пострадали производственные мощности, в частности линии розлива и склады готовой продукции. К счастью, пострадавших среди работников нет.

В AZNAURI отметили, что имеют сформированные запасы коньяка, поэтому продукция и в дальнейшем будет доступна в продаже. Представители заявили, что уже работают над восстановлением производства и планируют вернуться к полноценной работе в ближайшее время.

AZNAURI - это не только коньяк. Это о силе, стойкости и вере, что даже в самые темные времена мы не сдаемся. Эти ценности живут в каждом из нашей команды. Спасибо вам, нашим потребителям и партнерам, за поддержку. Именно благодаря вам мы продолжаем бороться, сохраняем рабочие места и вместе поддерживаем украинскую экономику

- говорится в сообщении.

 Напомним

Ночью, 28 сентября, армия рф ударила по Одесской области. Во время ночной атаки российские дроны вызвали пожар на одном из местных предприятий и повредили крышу частного жилья.

Одесская область: российские дроны повредили трансформаторы объекта транспортной инфраструктуры26.09.25, 09:23 • 2669 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Одесская область