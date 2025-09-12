Окупанти створюють псевдокозацькі осередки на ТОТ Херсонщини

російська окупаційна адміністрація розбудовує мережу так званих "козацьких реєстрів" на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Варто пам’ятати: на боці рф немає жодного козака, лише донські "казаки" — нащадки нацистських колаборантів - зазначають у ЦНС.

Створені структури не мають жодного стосунку до українських козацьких традицій і виконують винятково пропагандистську функцію. кремль намагається видати їх за "спадкоємців" української історії.

Водночас українців закликають повідомляти про окупантів і колаборантів через анонімний чат-бот та долучатися до Руху опору.

Нагадаємо

Раніше у ЦНС повідомляли, що росіяни проводять рейди на тимчасово окупованих територіях, шукаючи людей, які допомагають Силам оборони. Після вдалих ударів ЗСУ по військових об’єктах вони посилили репресії: у містах і селах відбуваються обшуки.

