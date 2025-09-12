$41.210.09
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 13794 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 24921 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 16079 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 14562 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 21090 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14212 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16231 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14348 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14373 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Окупанти створюють псевдокозацькі осередки на ТОТ Херсонщини

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Російська окупаційна адміністрація розбудовує мережу так званих "козацьких реєстрів" на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Ці структури мають пропагандистську функцію і не мають стосунку до українських козацьких традицій.

Окупанти створюють псевдокозацькі осередки на ТОТ Херсонщини

російська окупаційна адміністрація розбудовує мережу так званих "козацьких реєстрів" на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Варто пам’ятати: на боці рф немає жодного козака, лише донські "казаки" — нащадки нацистських колаборантів

- зазначають у ЦНС.

Створені структури не мають жодного стосунку до українських козацьких традицій і виконують винятково пропагандистську функцію. кремль намагається видати їх за "спадкоємців" української історії.

Водночас українців закликають повідомляти про окупантів і колаборантів через анонімний чат-бот та долучатися до Руху опору.

Нагадаємо

Раніше у ЦНС повідомляли, що росіяни проводять рейди на тимчасово окупованих територіях, шукаючи людей, які допомагають Силам оборони. Після вдалих ударів ЗСУ по військових об’єктах вони посилили репресії: у містах і селах відбуваються обшуки.

На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС09.09.25, 08:16 • 15330 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Херсонська область