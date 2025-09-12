Окупанти створюють псевдокозацькі осередки на ТОТ Херсонщини
Київ • УНН
Російська окупаційна адміністрація розбудовує мережу так званих "козацьких реєстрів" на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Ці структури мають пропагандистську функцію і не мають стосунку до українських козацьких традицій.
Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
Варто пам’ятати: на боці рф немає жодного козака, лише донські "казаки" — нащадки нацистських колаборантів
Створені структури не мають жодного стосунку до українських козацьких традицій і виконують винятково пропагандистську функцію. кремль намагається видати їх за "спадкоємців" української історії.
Водночас українців закликають повідомляти про окупантів і колаборантів через анонімний чат-бот та долучатися до Руху опору.
Нагадаємо
Раніше у ЦНС повідомляли, що росіяни проводять рейди на тимчасово окупованих територіях, шукаючи людей, які допомагають Силам оборони. Після вдалих ударів ЗСУ по військових об’єктах вони посилили репресії: у містах і селах відбуваються обшуки.
