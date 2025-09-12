Оккупанты создают псевдоказачьи ячейки на ВОТ Херсонщины
Киев • УНН
Российская оккупационная администрация развивает сеть так называемых «казачьих реестров» на временно оккупированных территориях Херсонской области. Эти структуры имеют пропагандистскую функцию и не имеют отношения к украинским казачьим традициям.
Российская оккупационная администрация развивает сеть так называемых "казачьих реестров" на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Стоит помнить: на стороне РФ нет ни одного казака, только донские "казаки" — потомки нацистских коллаборационистов
Созданные структуры не имеют никакого отношения к украинским казачьим традициям и выполняют исключительно пропагандистскую функцию. Кремль пытается выдать их за "наследников" украинской истории.
В то же время украинцев призывают сообщать об оккупантах и коллаборационистах через анонимный чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.
Напомним
Ранее в ЦНС сообщали, что россияне проводят рейды на временно оккупированных территориях, ища людей, которые помогают Силам обороны. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах происходят обыски.
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС09.09.25, 08:16 • 15329 просмотров