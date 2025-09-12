Оккупанты создают псевдоказачьи ячейки на ВОТ Херсонщины

Российская оккупационная администрация развивает сеть так называемых "казачьих реестров" на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Стоит помнить: на стороне РФ нет ни одного казака, только донские "казаки" — потомки нацистских коллаборационистов - отмечают в ЦНС.

Созданные структуры не имеют никакого отношения к украинским казачьим традициям и выполняют исключительно пропагандистскую функцию. Кремль пытается выдать их за "наследников" украинской истории.

В то же время украинцев призывают сообщать об оккупантах и коллаборационистах через анонимный чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.

Ранее в ЦНС сообщали, что россияне проводят рейды на временно оккупированных территориях, ища людей, которые помогают Силам обороны. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах происходят обыски.

