Оккупанты создают псевдоказачьи ячейки на ВОТ Херсонщины

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 4594 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 13576 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 24675 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 15930 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 14419 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 20981 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14181 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16207 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14324 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14352 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
60%
755мм
Популярные новости
"Она читала мои мысли": американец, убивший украинку, рассказал жуткие подробности преступления – NYP11 сентября, 12:58 • 4734 просмотра
F-35 «не имеют смысла» в борьбе с дешевыми БПЛА: стоимость управляемой ракеты превышает затраты РФ на «шахед»11 сентября, 13:02 • 12306 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 12002 просмотра
Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами11 сентября, 15:13 • 10931 просмотра
Польша закрывает границу с беларусью: в рф заявили об эскалации напряженности и призвали Варшаву передумать18:35 • 7906 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 24675 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 20981 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 34675 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 49649 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 110206 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Александр Стабб
Тимоти Снайдер
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 12018 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 34677 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 24792 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 32804 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 97767 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Сухой Су-30
Ил-18

Оккупанты создают псевдоказачьи ячейки на ВОТ Херсонщины

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Российская оккупационная администрация развивает сеть так называемых «казачьих реестров» на временно оккупированных территориях Херсонской области. Эти структуры имеют пропагандистскую функцию и не имеют отношения к украинским казачьим традициям.

Оккупанты создают псевдоказачьи ячейки на ВОТ Херсонщины

Российская оккупационная администрация развивает сеть так называемых "казачьих реестров" на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Стоит помнить: на стороне РФ нет ни одного казака, только донские "казаки" — потомки нацистских коллаборационистов

- отмечают в ЦНС.

Созданные структуры не имеют никакого отношения к украинским казачьим традициям и выполняют исключительно пропагандистскую функцию. Кремль пытается выдать их за "наследников" украинской истории.

В то же время украинцев призывают сообщать об оккупантах и коллаборационистах через анонимный чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.

Напомним

Ранее в ЦНС сообщали, что россияне проводят рейды на временно оккупированных территориях, ища людей, которые помогают Силам обороны. После удачных ударов ВСУ по военным объектам они усилили репрессии: в городах и селах происходят обыски.

На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС09.09.25, 08:16 • 15329 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Херсонская область