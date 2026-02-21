$43.270.00
Ексклюзив
08:00
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Окупанти намагаються взяти "в кліщі" і витіснити захисників з півночі Мирнограда - ДШВ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Російські війська намагаються оточити позиції таврійських десантників у Мирнограді та витіснити їх з північної частини міста. Ворог використовує тактику малих груп, легку техніку та підсилює безпілотну компоненту.

Окупанти намагаються взяти "в кліщі" і витіснити захисників з півночі Мирнограда - ДШВ

Окупанти намагаються взяти "в кліщі" позиції українських захисників і витіснити їх з півночі Мирнограда, повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у суботу, пише УНН.

Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у "кліщі". Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць

- повідомили у ДШВ.

Як зазначили десантники, "ворог не змінює підходів до ведення бойових дій, застосовуючи тактику малих груп". "Подекуди окупанти намагаються використовувати легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, для швидкого просування вглиб лінії оборони, хоча насправді чіткої межі давно не існує", - ідеться у повідомленні.

"У центральній частині міста противник намагається встановити якомога більше антен та підсилювачів сигналу щоб підсилити свою безпілотну компоненту", - вказали у ДШВ.

Як повідомляється, "попри чисельну перевагу ворога в живій силі та техніці десантники 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання".

На відео - робота таврійських десантників в Мирнограді та на його околицях.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Мирноград