Окупанти намагаються взяти "в кліщі" і витіснити захисників з півночі Мирнограда - ДШВ

Окупанти намагаються взяти "в кліщі" позиції українських захисників і витіснити їх з півночі Мирнограда, повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ у суботу, пише УНН.

Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у "кліщі". Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць - повідомили у ДШВ.

Як зазначили десантники, "ворог не змінює підходів до ведення бойових дій, застосовуючи тактику малих груп". "Подекуди окупанти намагаються використовувати легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, для швидкого просування вглиб лінії оборони, хоча насправді чіткої межі давно не існує", - ідеться у повідомленні.

"У центральній частині міста противник намагається встановити якомога більше антен та підсилювачів сигналу щоб підсилити свою безпілотну компоненту", - вказали у ДШВ.

Як повідомляється, "попри чисельну перевагу ворога в живій силі та техніці десантники 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання".

На відео - робота таврійських десантників в Мирнограді та на його околицях.