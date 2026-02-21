Оккупанты пытаются взять "в клещи" и вытеснить защитников с севера Мирнограда - ДШВ
Киев • УНН
Российские войска пытаются окружить позиции таврических десантников в Мирнограде и вытеснить их из северной части города. Враг использует тактику малых групп, легкую технику и усиливает беспилотную компоненту.
Оккупанты пытаются взять "в клещи" позиции украинских защитников и вытеснить их с севера Мирнограда, сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ в субботу, пишет УНН.
Основные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврических десантников в "клещи". Одновременно враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и его окрестностей
Как отметили десантники, "враг не меняет подходов к ведению боевых действий, применяя тактику малых групп". "Кое-где оккупанты пытаются использовать легкую технику, в частности мотоциклы и багги, для быстрого продвижения вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно не существует", - говорится в сообщении.
"В центральной части города противник пытается установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту", - указали в ДШВ.
Как сообщается, "несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике, десантники 79 ОДШБр 7 корпуса ШР ДШВ продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи".
На видео - работа таврических десантников в Мирнограде и на его окраинах.