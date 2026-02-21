$43.270.00
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 366 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 14473 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 26387 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 21912 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 27400 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 26361 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22821 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 25983 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 47675 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15666 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
Оккупанты пытаются взять "в клещи" и вытеснить защитников с севера Мирнограда - ДШВ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Российские войска пытаются окружить позиции таврических десантников в Мирнограде и вытеснить их из северной части города. Враг использует тактику малых групп, легкую технику и усиливает беспилотную компоненту.

Оккупанты пытаются взять "в клещи" и вытеснить защитников с севера Мирнограда - ДШВ

Оккупанты пытаются взять "в клещи" позиции украинских защитников и вытеснить их с севера Мирнограда, сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ в субботу, пишет УНН.

Основные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврических десантников в "клещи". Одновременно враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и его окрестностей

- сообщили в ДШВ.

Как отметили десантники, "враг не меняет подходов к ведению боевых действий, применяя тактику малых групп". "Кое-где оккупанты пытаются использовать легкую технику, в частности мотоциклы и багги, для быстрого продвижения вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно не существует", - говорится в сообщении.

"В центральной части города противник пытается установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту", - указали в ДШВ.

Как сообщается, "несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике, десантники 79 ОДШБр 7 корпуса ШР ДШВ продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи".

На видео - работа таврических десантников в Мирнограде и на его окраинах.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Мирноград